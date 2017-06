Оцените программу!

5 Angry Birds Go! - одна из самых захватывающих и непредсказуемых гоночных аркад с персонажами всем известных птичек Angry Birds. Соревнования проходят на извилистых трассах Свинского острова, где птицы и свиньи с головокружительной скоростью несутся к финишу, несмотря на препятствия, обилие поворотов и противодействие соперников. В самом начале участнику выдается даже не машина, а скорее корыто на колесах, но зарабатывая очки в гонках, их можно потом потратить на улучшение характеристик своего болида - прочность, скорость, управление, ускорение. Соперники по мере продвижения в игре тоже будут усиливаться, так что хорошая машина - важная составляющая успеха. В Angry Birds Go! доступно 4 основных вида соревнований: на время (надо преодолеть трассу за выделенное время), сбор фруктов (при прохождении трассы раздавить определенное количество плодов), масс-гонка (несколько участников, которых надо просто опередить) и дуэль (гонка только с 1 противником). Пользователь может выбрать одного из нескольких персонажей Angry Birds или даже свиней, каждый из которых имеет свою бонусную фишку, используемую 1 раз за гонку. Это может быть мыльный пузырь, в котором можно облететь своих соперников, или дополнительное ускорение, которое отлично пригодится на финишном спурте, и др. Также стоит отметить непревзойденную трехмерную графику Angry Birds Go!, где можно посмотреть на птиц и свиней буквально под любым углом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Angry Birds Go! для Android

