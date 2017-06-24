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Angry Birds Go! для iOS

Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (489 Мб) Скриншоты Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Go! 2.7.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds Go! - одна из самых захватывающих и непредсказуемых гоночных аркад с персонажами всем известных птичек Angry Birds. Соревнования проходят на извилистых трассах Свинского острова, где птицы и свиньи с головокружительной скоростью несутся к финишу, несмотря на препятствия, обилие поворотов и противодействие соперников.

В самом начале участнику выдается даже не машина, а скорее корыто на колесах, но зарабатывая очки в гонках, их можно потом потратить на улучшение характеристик своего болида - прочность, скорость, управление, ускорение. Соперники по мере продвижения в игре тоже будут усиливаться, так что хорошая машина - важная составляющая успеха.

В Angry Birds Go! доступно 4 основных вида соревнований: на время (надо преодолеть трассу за выделенное время), сбор фруктов (при прохождении трассы раздавить определенное количество плодов), масс-гонка (несколько участников, которых надо просто опередить) и дуэль (гонка только с 1 противником).

Пользователь может выбрать одного из нескольких персонажей Angry Birds или даже свиней, каждый из которых имеет свою бонусную фишку, используемую 1 раз за гонку. Это может быть мыльный пузырь, в котором можно облететь своих соперников, или дополнительное ускорение, которое отлично пригодится на финишном спурте, и др.

Также стоит отметить непревзойденную трехмерную графику Angry Birds Go!, где можно посмотреть на птиц и свиней буквально под любым углом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Go!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 579
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
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Отзывы о программе Angry Birds Go!

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