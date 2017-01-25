Quip для iOS

Quip 4.9.1 для iPhone, iPad

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Описание Quip 4.9.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Quip 4.9.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (48 Мб) Скриншоты Quip 4.9.1 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Quip 4.9.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Quip 4.9.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Quip - многоплатформенный текстовый редактор для создания и редактирования документов с возможностью командной работы над проектом. Здесь создаваемые документы и сообщения объединяются в так называемые "темы" обновлений, что дает возможность качественно и продуктивно работать одновременно с другими пользователями. В Quip встроен свой собственный мессенджер, что достаточно удобно при необходимости отправить какое-либо сообщение другому пользователю.

Возможности Quip хоть и не дают производить какое-либо сложное форматирование текстов, но для простых проектов это приложение обладает всем основным набором инструментов: создание списков, добавление изображений, таблиц, ссылки на другие документы, кодировка и др.

Для работы в Quip можно импортировать документы из Dropbox, Google Drive, Evernote, а также из электронной почты. Полученные файлы могут быть сохранены в PDF-документ, Microsoft Word или распечатаны.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Quip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 297
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы текста

Отзывы о программе Quip

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