VK App 2.12.1 для iPhone
VK App - официальное приложение популярнейшей социальной сети ВКонтакте для iOS-устройств
OLX.ua 3.7.5 для iPhone, iPad
OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua
Clean for VK 2.0.1 для iPhone, iPad
Clean for VK - приложение, которое предназначено для автоматизации очистки страниц пользователей социальной сети ВКонтакте от разнообразного мусора и нежелательного
YouTube 12.13 для iPhone, iPad
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное количество видеороликов со всего мира
Twitter 6.76 для iPhone, iPad
Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире
Skype 6.34.1 для iPhone
Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в