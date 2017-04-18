Vimeo для iOS

Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPad

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Описание Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (68.9 Мб) Скриншоты Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Vimeo 6.2.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Vimeo - отличный портал для загрузки, просмотра и обмена видеофайлами. Помимо основной функции просмотра видеороликов, здесь также можно использовать ряд функций и инструментов для редактирования видео, чтобы потом загрузить их в Интернет и показать всем свое творение.
Интерфейс и дизайн Vimeo достаточно грамотно продуманы, что позволяет легко и просто загружать и смотреть лучшие видеоклипы и ролики на хостинге. К понравившимся клипам можно поставить отметку like, что будет определенным сигналом и подсказкой другим пользователям.
В целом, Vimeo действительно неплохое приложение для всех, кто любит обмениваться интересными видеороликами, став удачной альтернативой другим аналогичным порталам.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Vimeo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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