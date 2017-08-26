Программы для Android » Игры » Карточные » Solitaire Free 1.351 для Android
Solitaire Free для Android

Solitaire Free 1.351 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Solitaire Free 1.351 для AndroidОписание   Скачать Solitaire Free 1.351 для AndroidСКАЧАТЬ (13,44 Мб) Скриншоты Solitaire Free 1.351 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Solitaire Free 1.351 для AndroidСтатистика   Отзывы о Solitaire Free 1.351 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Solitaire Free - отличная реализация популярного пасьянса Солитер для портативных устройств на платформе Android, в котором для победы требуется все карты колоды по масти в "дом". Присутствует возможность выбора уровня сложности, ведется детальная статистика, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.

Скриншоты Solitaire Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

Пасьянс Солитер 1.11 для Android

Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать

Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android

Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная

Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android

Poker Arena: онлайн покер – испытайте свои силы за игровым столом с сильнейшими игроками. Играйте в Texas Holdem Poker даже если у вас не опыта и вы не знаете правил

Дурак 2.3 для Android

Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов

Преферанс Марьяж 1.8.5 для Android

Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте подходящий уровень сложности и проверьте свои навыки игры против

Durak 3.08 для Android

Durak – правила популярной карточной игры Дурак всем хорошо известны. Данное приложение позволяет играть как с реальными игроками через Bluetooth, так и с

скачать Adguard

Отзывы о программе Solitaire Free

Admin

Отзывов о программе Solitaire Free 1.351 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 