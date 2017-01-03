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5 Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей и видео. Теперь каждый пользователь может почувствовать себя настоящим режиссером, сценаристом и звукооператором одновременно.

Кроме ресурса самого устройства, также доступен контент для создания фильма, расположенный в Facebook, Dropbox, Instagram. Интерфейс и функционал Slidely Show специально разработаны для наиболее удобного редактирования, чтобы им могли без проблем воспользоваться даже неопытные пользователи - нет необходимости обладать какими-либо специфическими познаниями в области обработки видео и звука. Для выборки нужного видео разработчиками специально был придуман механизм "захват видео", который одним нажатием добавит в окно редактирования определенный клип. Кроме этого, в Slidely Show много разнообразных эффектов и специальных возможностей для уникализации творения, таких как замедленная съемка или ускоренная перемотка. Полученными фильмами опять же можно делится в социальных сетях и на видеохостингах типа YouTube и Vimeo.

В общем, проявите все свои творческие способности кинематографиста с Slidely Show и удивите близких и друзей созданным видеофильмом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app