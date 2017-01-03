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Slidely Show для iOS

Slidely Show 3.2.1 для iPhone

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Описание Slidely Show 3.2.1 для iPhoneОписание   Скачать Slidely Show 3.2.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (72 Мб) Скриншоты Slidely Show 3.2.1 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Slidely Show 3.2.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Slidely Show 3.2.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Slidely Show - отличное бесплатное приложение для iPhone, с помощью которого легко и удобно создать свой собственный минифильм из имеющихся изображений, аудиозаписей и видео. Теперь каждый пользователь может почувствовать себя настоящим режиссером, сценаристом и звукооператором одновременно.
Кроме ресурса самого устройства, также доступен контент для создания фильма, расположенный в Facebook, Dropbox, Instagram. Интерфейс и функционал Slidely Show специально разработаны для наиболее удобного редактирования, чтобы им могли без проблем воспользоваться даже неопытные пользователи - нет необходимости обладать какими-либо специфическими познаниями в области обработки видео и звука. Для выборки нужного видео разработчиками специально был придуман механизм "захват видео", который одним нажатием добавит в окно редактирования определенный клип. Кроме этого, в Slidely Show много разнообразных эффектов и специальных возможностей для уникализации творения, таких как замедленная съемка или ускоренная перемотка. Полученными фильмами опять же можно делится в социальных сетях и на видеохостингах типа YouTube и Vimeo.
В общем, проявите все свои творческие способности кинематографиста с Slidely Show и удивите близких и друзей созданным видеофильмом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Slidely Show:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 601
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы

Отзывы о программе Slidely Show

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