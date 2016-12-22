Avatan - отличный многофункциональный графический редактор с хорошим набором инструментов для редактирования фотографий и изображений. Здесь есть все необходимое, что бы откорректировать нужную картинку или фото именно так, как это задумано.

С помощью Avatan можно обрезать, переворачивать, изменять размер изображений, управлять цветовой гаммой и насыщенностью, поэкспериментировать с экспозицией и резкостью, а также многое другое. Кроме этого, в программу встроено множество готовых фильтров и эффектов с возможностью изменения интенсивности каждого из них, что преобразует нужное изображение в настоящее и неповторимое произведение искусства.

Также в инструментах приложения имеются рамки, текстуры, ретуширование и набор готовых действий. Таким образом, Ваше простое устройство iPad превратится в настоящую фотолабораторию, где создаются уникальные дизайнерские решения. Изображения, картинки и фотографии можно загружать из самого i-девайса, социальной сети вКонтакте или просто сфотографировав что-то непосредственно при работе с приложением.

Также стоит отметить и грамотное размещение всех основных функций и простой доступ к ним, что позволяет получить максимальное удобство от использования приложения Avatan.