LINE - кроссплатформенное приложение для моментального обмена сообщениями, передачи различных файлов, а также позволяющее пользователям совершать бесплатные аудио- и видеозвонки, по аналогии с такими популярными приложениями как WhatsApp, Viber и т.п.

LINE предоставляет несколько способов добавления друзей: по ID контакта, с использованием QR-кода, а также довольно оригинальный метод при помощи специальной функции "Встряхнем", для чего необходимо встать недалеко друг от друга и потрясти девайсами.

Также присутствуют групповые конференции и чаты, оповещение друзей о событиях в вашей жизни при помощи ленты новостей, наборы смайликов и стикеров для выражения эмоций.