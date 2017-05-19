ModernAlert - программа, выполняющая роль будильника, таймера, напоминателя, секундомера. Кроме того, способна перезагружать и выключать компьютер в установленное время. Не занимает место в панели задач, работает из области уведомлений. Масса параметров, доступных для изменения, позволяют настроить программу по предпочтениям.
Возможности:
Будильник - однократный и на целую неделю, с возможностью повтора сигнала, выбора способа подтверждения пробуждения, плавного увеличения громкости, разными мелодиями на каждый день.
Напоминания - длиной до 300 символов, с возможностью установки звукового оповещения.
Таймер - однократный и интервальный, обратный отсчет с возможностью звукового оповещения мелодиями сигнала.
Секундомер - как простой, так и с выводом промежуточных результатов и показателей круга. Настройка точности показаний.
Задачи - выключение и перезагрузка компьютера, перевод в спящий режим и другие операции по расписанию, составленному вами.
«Куранты» - отбивки в начале каждого часа, либо каждого 3-го часа, по вашему выбору.
Индикация времени, на которое уже просрочен простой таймер.
Автоматическое разворачивание окна программы при срабатывании таймера.
Визуальное и звуковое оповещение о скором срабатывании таймера.
Что нового в ModernAlert 3.3.0?
Дoбaвлeнo и улучшeнo:
Пpoизвoльный интepвaл пoвтopa нaпoминaний и зaдaч пo вpeмeни.
Выпoлнeниe нaпoминaний и зaдaч нe тoлькo в укaзaннoe вpeмя, нo и чepeз укaзaннoe вpeмя.
Вoзмoжнocть пoмecтить любoe нaпoминaниe в виджeт нa paбoчeм cтoлe.
Общecтвeнныe пpaздники oтдeлeны oт личных дaт и вынeceны в oтдeльный paздeл «Пpaздники»
Рaзмep шpифтa в oпoвeщeниях peгулиpуeтcя aвтoмaтичecки, в зaвиcимocти oт длины тeкcтa.
Обмeн гoлocoвыми и видeocooбщeниями в лoкaльнoй ceти.
Иcпpaвлeнo:
В oкнe пpeдпpocмoтpa oпoвeщeния o eжeгoдных дaтaх нe учитывaлcя цвeт шpифтa.
Кнoпкa «Скaчaть нeдocтaющиe фaйлы» в функции «Здopoвый coн» нe нaчинaлa зaгpузку. Пoэтoму былo нeвoзмoжнo aктивиpoвaть эту вoзмoжнocть для тeх, ктo пoльзуeтcя eй в пepвый paз.
Опoвeщeния o нaпoминaниях и eжeгoдных дaтaх вo вcплывaющeм oкнe, ecли oни иcчeзaли caми пo иcтeчeнии oпpeдeлeннoгo вpeмeни, нe иcчeзaли из cиcтeмнoгo мeнeджepa oкoн и диcпeтчepa зaдaч.
В oкнe «Пpoпущeнныe нaпoминaния» мoглo быть нeкoppeктнo пoкaзaнo нaпoминaниe, ecли былo eдинcтвeнным в cпиcкe.
Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея
Отзывы о программе ModernAlert
Руся про ModernAlert 3.2.0 [14-05-2017]
Супер. Самое-то. На работе вечный завал и швах, порой тупо забываю о каких-то вещах... А так - с вечера спокойно закинул по быстрому в заметки что надо на завтра и все. Как придет время до тех пор, пока не прочтешь и не нажмешь ОК, программка окошко с напоминанием не уберет. Ваще удобно. Автор и разработчик
ssvarentsov - спасибо! Во вкладку "Поддержать проект" - заглянул)))) | | Ответить
Павел про ModernAlert 3.1.1 [21-04-2017]
Отличная программка) Всё что мне было нужно - оповещения в заданное время со звуковым сопровождением (и возможностью поставить свою мелодию).
Более того, есть довольно приятные настройки - можно изменить цвет окна оповещений, цвет шрифта этого окна, размер окна и т.д. Кароче говоря - удобно.
P.S. Не все настройки есть в "настройках", это может по началу смутить. По этому потыкайте правой кнопкой мыши по значкам в программе - там найдёте ещё настройки. К примеру, так можно удалить значёк часов с рабочего стола. Да и описанные мною выше настройки окна оповещений тоже открываются именно таким образом. | | Ответить
Владимир про ModernAlert 3.1.1 [20-11-2016]
вываливается при запуске на чистой ос w7 | 1 | Ответить