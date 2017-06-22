Google Новости и погода 1.19.995 для iPhone, iPad
Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз
Яндекс.Новости 1.31 для iPhone
Яндекс.Новости - новостное приложение от сервиса Яндекс, с помощью которого Вы всегда будете в курсе всех последних важных событий
Flipboard 4.0.15 для iPhone, iPad
Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире
РУНДЛ 2.2.3 для iPhone, iPad
РУНДЛ - Первый универсальный агрегатор Рунета, который объединяет в себе огромное количество информации с множества сайтов, блогов, видеохостингов, новостных
Новости Mail.Ru 3.5.7 для iPhone, iPad
Новости Mail.Ru - портал самых последних новостей и событий от ведущих СМИ России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ
S-Presso 1.6.2 для iPhone
S-Presso - красивый и удобный журнал новостных лент ВКонтакте и Facebook