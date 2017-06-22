Yahoo News Digest для iOS

Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhone

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Описание Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhoneОписание   Скачать Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhoneСКАЧАТЬ (42.6 Мб) Скриншоты Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Yahoo News Digest 1.7.5 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Yahoo News Digest - это приложение, в котором собирается подборка самых свежих и важных событий со всего мира. Новостная лента обновляется два раза в день - сначала утром, потом вечером. Основные новости за каждый период группируются, резюмируются и подаются в удобном виде, что позволяет следить за дальнейшим развитием того или иного события. Сами новости выбираются из нескольких источников и представляют собой небольшие фрагменты с основной информацией. Новость может быть обработана как автоматически, так и вручную, благодаря чему достигается точность подачи информации и ее приоритетность. Одним словом, Yahoo News Digest станет отличным помощником, информирующем о всех значимых событиях в огромном мире новостей.
Стоит также отметить, что приложение Yahoo News Digest отмечено наградой Apple Design Award 2014 как лучшее в своем направлении.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Yahoo News Digest:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 140
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе Yahoo News Digest

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