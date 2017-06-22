Google Новости и погода 1.19.995 для iPhone, iPad

Google Новости и погода - новостное приложение от Google, где собраны все самые свежие и важные события как в мире, так и в Вашем регионе, а также актуальный прогноз

Яндекс.Новости 1.31 для iPhone

Яндекс.Новости - новостное приложение от сервиса Яндекс, с помощью которого Вы всегда будете в курсе всех последних важных событий

Flipboard 4.0.15 для iPhone, iPad

Flipboard - отличный новостной портал, который позволит Вам быть в курсе всех последних событий в мире