SHAREit 3.7.18_ww для Android SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам делиться данными с окружающими. Программу можно использовать для переноса контактов, сообщений Dropbox 38.2.4 для Android Dropbox - мобильная версия популярного облачного хранилища, которое предлагает пользователю все необходимые инструменты для хранения различных файлов. Присутствует возможность обмена файлами, синхронизация данных, поддержка любых типов файлов, поиск Futuron 0.9.15 для Android Futuron - удобное бесплатное приложение для Android для загрузки новинок кино, сериалов и другого развлекательного контента. Высокая скорость и удобный каталог сделают процесс загрузки по-настоящему легким и приятным

FrostWire 1.7.6 для Android FrostWire - популярный торрен-клиент и "облачный" загрузчик для Android. Представляет собой смесь из встроенного поисковика медиа файлов, музыкального плеера, медиа-браузера и Wi-Fi утилиты для обмена файлами BucketUpload 1.1 RC4 для Android BucketUpload - программа для Google Android, позволяющая загружать файлы на сервисы Amazon S3, Flickr, а также на любой HTTP- или FTP-сервер. Поддерживается пакетная загрузка нескольких файлов VIPPIE 3.1.5 для Android Vippie - бесплатные аудио и видео звонки другим пользователям приложения в HD-качестве. Создавайте групповые чаты до 100 человек, звоните на стационарные и мобильные телефоны по специальным выгодным тарифам, обменивайтесь файлами, пользуйтесь голосовой