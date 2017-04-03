Vine Camera для Android

Vine Camera 6.0.0 для Android

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Описание Vine Camera 6.0.0 для AndroidОписание   Скачать Vine Camera 6.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (19,7 Мб) Скриншоты Vine Camera 6.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Vine Camera 6.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vine Camera 6.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Vine Camera - отличный инструмент для видеоблогера-любителя, который позволяет делиться со своими друзьями не фотографиями, а короткими 6-секундными видеороликами. Присутствует возможность обмениваться приватными вайнами, персонализировать свой профиль, а также сортировать ролики по категориям.

Публикуйте зацикленные видеоролики в Твиттере или храните их на смартфоне. Встроенные инструменты позволяют обрезать, фокусировать, налаживать другие изображения и сделают ваш ролик еще лучше.

Скриншоты Vine Camera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 775
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Блоги, социальные сети

Отзывы о программе Vine Camera

Admin

Отзывов о программе Vine Camera 6.0.0 для Android пока нет, можете добавить...

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