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Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается доступ из любой точки земного шара в любое время. Каждый пользователь приложения получает 100 Гб пространства для размещения нужный файлов, что в принципе более чем достаточно. С Облако Mail.Ru вся полезная информация всегда может быть под рукой с возможностью доступа к ней с любого совместимого устройства.
Основные возможности Облако Mail.Ru:
- Загрузка фото- и видеоматериала прямо с устройства с возможностью автоматического сохранения на облачном диске.
- Возможность передать файлы и целые папки друзьями и близким людям буквально в один клик.
- Просмотр видео и прослушивание музыки без необходимости полной загрузки файла - наслаждаться медиаданными можно сразу же.
- Управление облаком из любой точки мира.
- Надежность хранилища, данные в котором всегда останутся невредимыми.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app