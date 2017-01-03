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Облако Mail.Ru для iOS

Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPad

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Описание Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPadОписание   Скачать Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (32.7 Мб) Скриншоты Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Облако Mail.Ru - бесплатное виртуальное хранилище фотографий, музыки, картинок, презентаций, видео, документов и любой другой информации, к которым обеспечивается доступ из любой точки земного шара в любое время. Каждый пользователь приложения получает 100 Гб пространства для размещения нужный файлов, что в принципе более чем достаточно. С Облако Mail.Ru вся полезная информация всегда может быть под рукой с возможностью доступа к ней с любого совместимого устройства.

Основные возможности Облако Mail.Ru:

  • Загрузка фото- и видеоматериала прямо с устройства с возможностью автоматического сохранения на облачном диске.
  • Возможность передать файлы и целые папки друзьями и близким людям буквально в один клик.
  • Просмотр видео и прослушивание музыки без необходимости полной загрузки файла - наслаждаться медиаданными можно сразу же.
  • Управление облаком из любой точки мира.
  • Надежность хранилища, данные в котором всегда останутся невредимыми.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Облако Mail.Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 890
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами - Синхронизация

Отзывы о программе Облако Mail.Ru

Admin

Отзывов о программе Облако Mail.Ru 5.25 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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