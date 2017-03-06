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5 World Cup Table Tennis HD - прекрасный симулятор настольного тенниса, который придется по вкусу всем любителям скоротать свободное время вместе ракеткой. Настольный теннис, или пинг-понг, является пожалуй самым быстрым настольным видом спорта. Теперь эта игра доступна и мобильном i-устройстве. Начните овладевать искусством грамотных подач, мощных "тушовок" и виртуозных подкручиваний, став настоящим профессионалом пинг-понга.

В World Cup Table Tennis HD доступно более 40 стран со всего мира, 20 ракеток с индивидуальными особенностями, разнообразные по оформлению столы и шарики. Начните теннисный турнир с низшего раунда и завоюйте трофей для своей страны. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app