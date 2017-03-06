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World Cup Table Tennis HD для iOS

World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPad

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Описание World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPadОписание   Скачать World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPadСКАЧАТЬ (63.1 Мб) Скриншоты World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPadСкриншоты (12)   Статистика World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPadСтатистика   Отзывы о World Cup Table Tennis HD 2.2.1 для iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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World Cup Table Tennis HD - прекрасный симулятор настольного тенниса, который придется по вкусу всем любителям скоротать свободное время вместе ракеткой. Настольный теннис, или пинг-понг, является пожалуй самым быстрым настольным видом спорта. Теперь эта игра доступна и мобильном i-устройстве. Начните овладевать искусством грамотных подач, мощных "тушовок" и виртуозных подкручиваний, став настоящим профессионалом пинг-понга.
В World Cup Table Tennis HD доступно более 40 стран со всего мира, 20 ракеток с индивидуальными особенностями, разнообразные по оформлению столы и шарики. Начните теннисный турнир с низшего раунда и завоюйте трофей для своей страны.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты World Cup Table Tennis HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 146
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе World Cup Table Tennis HD

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