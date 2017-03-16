Zello для Android

Zello 3.55 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Zello 3.55 для AndroidОписание   Скачать Zello 3.55 для AndroidСКАЧАТЬ (10,6 Мб) Скриншоты Zello 3.55 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Zello 3.55 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zello 3.55 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zello - кросс-платформенная интернет-рация, с помощью которой можно общаться с другими людьми голосом через интернет. Здесь используется принцип рации - одновременно может говорить только один человек. Остальные в это время могут только слушать его. Для передачи сообщения нужно нажать на кнопку на экране.

Поддерживаются групповые каналы, в которых можно обсуждать любые темы с большим количеством собеседников. Вы можете присоединяться к уже существующим каналам либо создавать свои собственные. Также поддерживается передача личных сообщений отдельным пользователям.

Что нового в Zello 3.55 для Android?
  • Добавлена кнопка, чтобы открывать сайт или набирать номер телефона, присланный в тексте сигнала вызова.
  • Добавлена кнопка отмены логина.
  • Добавлена поддержка кнопки проводной гарнитуры в Android 6.0.
  • Добавлен индикатор качества подключения.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Zello:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 762
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Zello

N про Zello 2.88 для Android [20-06-2015]

Ура. я нашел то, чем можно заменить прочие скучные мессенджеры. эта прога одна из наиболее удобных, оригинальных и подчеркивающих индивидуальность пользователя. качайте все. регайтесь.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

Battery Doctor

Angry Birds Star Wars

SimCity BuildIt

King of Thieves

Drag Racing

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Talking Ben the Dog

Angry Birds Space

SofaScore

FBReader

Angry Birds Rio

MyScore

Fruit Nibblers

 
 