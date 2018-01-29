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Удаленный рабочий стол для Windows Phone

Удаленный рабочий стол 8.1.9.12

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Описание Удаленный рабочий стол 8.1.9.12Описание   Скачать Удаленный рабочий стол 8.1.9.12СКАЧАТЬ (52,05 Мб) Скриншоты Удаленный рабочий стол 8.1.9.12Скриншоты (5)   Статистика Удаленный рабочий стол 8.1.9.12Статистика   Отзывы о Удаленный рабочий стол 8.1.9.12Отзывы (0)  
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Удаленный рабочий стол— утилита предназначена для доступа к удаленному компьютеру через беспроводное соединение, в том числе и через мобильный интернет (конечно же, при наличии нормальной скорости). Поддерживается управление жестами, мультитач, безопасное соединение по технологии Network Level Authentication (NLA). Вы сможете даже смотреть видео и слушать музыку с удаленного компьютера, так как приложение поддерживает компрессию передаваемых данных без потери качества.

Скриншоты Удаленный рабочий стол:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 710
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУдаленное управление
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