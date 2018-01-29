PC Remote 3.31.0.0

PC Remote - управляйте своим компьютером с Windows Phone смартфона удаленно по WI-Fi. С помощью этого приложения и программы, установленной на ПК, можно управлять

Mouse Remote 3.30.0.0

Mouse Remote - с помощью этой утилиты вы сможете управлять своим настольным компьютером на расстоянии с Windows Phone смартфона. Поддерживается управление курсором