PC Remote 3.31.0.0
PC Remote - управляйте своим компьютером с Windows Phone смартфона удаленно по WI-Fi. С помощью этого приложения и программы, установленной на ПК, можно управлять
Mouse Remote 3.30.0.0
Mouse Remote - с помощью этой утилиты вы сможете управлять своим настольным компьютером на расстоянии с Windows Phone смартфона. Поддерживается управление курсором
Microsoft Remote Desktop 8.1.9.12
Microsoft Remote Desktop - утилита предназначена для доступа к удаленному компьютеру через беспроводное соединение, в том числе и через мобильный интернет