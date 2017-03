ТОП-сегодня раздела "Фото" Instagram 10.13.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео Boomerang 1.4.5 для Android Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну кнопку и программа самостоятельно сделает всю остальную работу. Ролик создается из 10 фото QuickPic 4.6.9.1486 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы. Встроенный графический редактор позволяет произвести обрезку, сжимание, вращение изображений Надписи на Фото 1.4 для Android Надписи на Фото - инструмент для добавления надписей на фотографии, чтобы сделать их более неповторимыми, интересными и уникальными Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать любые фотографии (будь то фото с Вашей стены, Ваших друзей или фотографии групп) на карту Auto Date and Time Stamp on Photo 1.8 для Android Auto Date and Time Stamp on Photo - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет автоматически добавлять на фотографии время и дату снимка