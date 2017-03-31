Программы для Android » Графика » Фото » Flickr 4.0.7 для Android
Flickr для Android

Flickr 4.0.7 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Flickr 4.0.7 для AndroidОписание   Скачать Flickr 4.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (17,22 Мб) Скриншоты Flickr 4.0.7 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика Flickr 4.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Flickr 4.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Flickr - официальный клиент популярного сервиса для хранения фотографий. Приложение позволяет загружать снимки на свой аккаунт, предварительно его отредактировав (можно обрезать фотографию, отрегулировать яркость, контрастность, настроить цвета или наложить один из встроенных фильтров).

Также присутствует возможность просматривать фотографии и комментарии к ним других пользователей, узнать EXIF-данные снимка, присоединиться к различным группам в сообществе фотолюбителей и др.

Скриншоты Flickr:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 478
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Блоги, социальные сети

Отзывы о программе Flickr

Admin

Отзывов о программе Flickr 4.0.7 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Фото"
 

Instagram 10.13.0 для Android

Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео

Boomerang 1.4.5 для Android

Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну кнопку и программа самостоятельно сделает всю остальную работу. Ролик создается из 10 фото

QuickPic 4.6.9.1486 для Android

QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы. Встроенный графический редактор позволяет произвести обрезку, сжимание, вращение изображений

Надписи на Фото 1.4 для Android

Надписи на Фото - инструмент для добавления надписей на фотографии, чтобы сделать их более неповторимыми, интересными и уникальными

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 для Android

Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать любые фотографии (будь то фото с Вашей стены, Ваших друзей или фотографии групп) на карту

Auto Date and Time Stamp on Photo 1.8 для Android

Auto Date and Time Stamp on Photo - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет автоматически добавлять на фотографии время и дату снимка

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Gismeteo lite

Angry Birds

World of Tanks Blitz

Фотосканер

BlaBlaCar

Angry Birds Rio

AIMP

Google Chrome

Inbox

Camera360

Angry Birds Space

Battery Doctor

X-plore

Fruit Nibblers

SoundHound

MyScore

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

 
 