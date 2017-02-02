Радио плеер для Windows

Радио плеер 2.0

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Описание Радио плеер 2.0Описание   Скачать Радио плеер 2.0СКАЧАТЬ (2,85 Мб) Скриншоты Радио плеер 2.0Скриншоты (2)   Статистика Радио плеер 2.0Статистика   Отзывы о Радио плеер 2.0Отзывы (2)  
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3.00 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Радио плеер - небольшой и удобный радиопроигрыватель любимых станций. Теперь самые востребованные и слушаемые радиостанции можно добавить в список избранного и без лишних сложностей наслаждаться любимыми передачами, музыкой, быть в курсе последних новостей и событий.

Радио плеер уже содержит определенный набор радиоканалов, но если нужного Вам нет в списке, то это не проблема, т.к. добавить свой не составит труда. Удобно, что программа умеет запоминать радио, которое было установлено при завершении работы приложения, поэтому при следующем запуске начнется проигрывание именно этого канала. Яркий интерфейс и функционал плеера очень удобны, не содержат ненужных настроек и закладок, отлично справляясь со своей основной задачей - воспроизводить радиопоток.

Что нового в Радио плеер 2.0?
  • Полностью переписанная с нуля программа.
Скриншоты Радио плеер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 5 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры

Отзывы о программе Радио плеер

Николай П. про Радио плеер 1.2.1 [25-07-2016]

Кривое радио: Нажимаешь на одну радио станцию. А играет другая!
1 | | Ответить

Gennadi58 про Радио плеер 1.2 [29-10-2014]

не плох. безмишуры и наворотов. мне нравится.Александру Сергеичу спасибо.
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