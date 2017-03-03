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Navitel Navigator для iOS

Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPad

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Описание Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPadОписание   Скачать Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (100 Мб) Скриншоты Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Navitel Navigator 9.7.2286 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
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3.27 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 3.27 из 5
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Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.

В настоящее время доступно 57 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.

Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Navitel Navigator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 33 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 197
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители

Отзывы о программе Navitel Navigator

Олег про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [22-06-2016]

Последняя версия не работает на iOS 6.1.3 - вообще не запускается. Переустановка программы не помогает. Вариантов решения проблемы два - либо ждать обновлений (2-5 месяцев), либо обновлять ОС.
Разработчики "убили" программу....
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Юрий Викторович Шевцов про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [14-06-2016]

14.06.16 на мой iPhone 4s(версия 6.1.3) пришло обновление Navitel Россия. Обновил. После обновления это приложение не открывается. Переустановил-результат тот же. Перезагрузил-результат тот же. Очень жалею что обновлял.Версию ПО менять не хочу(она отлично работает).Что делать? Моя почта grandyv@mail.ru Заранее благодарен.
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