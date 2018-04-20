Easy Voice Recorder для Android

Easy Voice Recorder 2.4.5 для Android

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Описание Easy Voice Recorder 2.4.5 для AndroidОписание   Скачать Easy Voice Recorder 2.4.5 для AndroidСКАЧАТЬ (7,1 Мб) Скриншоты Easy Voice Recorder 2.4.5 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Easy Voice Recorder 2.4.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Easy Voice Recorder 2.4.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Easy Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, который позволяет пользователю осуществлять запись аудио с высоким качеством в форматах PCM, AAC или в сжатом AMR. Из дополнительных возможностей присутствует функция управления записями и управление диктофоном при помощи виджета. НА поддерживаемых устройствах можно использовать фильтры Jelly Bean.

Скриншоты Easy Voice Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны
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