PocketBook reader - удобное приложение, которое превратит Ваше мобильное устройство в электронную книгу. Здесь поддерживается множество популярных и не очень текстовых форматов, среди которых можно выделить PDF, EPUB, DjVu, txt, FB2, Comic Book archive, html и др.
Удобно, что в читаемых книгах есть возможность оставлять свои заметки с комментариями, устанавливать закладки, выделять важную информацию и др. полезные "фишки". Перелистывание производится простым касанием экрана или обычным жестом листания - как кому нравится.
Доступны несколько режимов отображения текста: в 2 страницы (как настоящая книга), в 1 страницу или специфический режим свитка. Масштабирование организовано как у обычных сенсорных устройств с помощью раздвижения/сужения двух пальцев.
Одним словом, с PocketBook reader любимые книги всегда будут у Вас под рукой в удобном для чтения формате, где бы Вы ни находились.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app