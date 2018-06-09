Английский язык с Words 4.1 для iPhone, iPad
Отличный инструмент для изучения английского с уникальным алгоритмом обучения. Пользователю доступно более 8000 слов, разбитых на 330 уроков, 26 тематических блоков,
Испанский для Начинающих 1.0 для iPhone, iPad
Испанский для Начинающих - приложение, которое станет отличным первым учебником для всех желающих изучить испанский язык
Speak & Translate 4.9 для iPhone
Speak & Translate (Говори и Переводи) - незаменимый помощник для устных и письменных переводов. Разговаривайте на 42 языках и переписывайтесь на 100
Англо-русский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Англо-русский словарь - как видно из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов с русского языка на английский и обратно
Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский
busuu 16.0.2 для iPhone, iPad
Приложение для iPhone, iPad и iPod touch, благодаря которому можно с комфортом изучать иностранные языки. Позволяет не только пополнять словарный запас, изучая ранее