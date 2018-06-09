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Итальянский за месяц HD для iOS

Итальянский за месяц HD 1.50 для iPad

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Описание Итальянский за месяц HD 1.50 для iPadОписание   Скачать Итальянский за месяц HD 1.50 для iPadСКАЧАТЬ (132.54 Мб) Скриншоты Итальянский за месяц HD 1.50 для iPadСкриншоты (8)   Статистика Итальянский за месяц HD 1.50 для iPadСтатистика   Отзывы о Итальянский за месяц HD 1.50 для iPadОтзывы (0)  
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Итальянский за месяц HD - эффективная методика для быстрого освоения азов и основ итальянского языка. Данный метод обучения по-своему уникален, т.к. основан не на обычной зубрежке слов, которые через какое-то время забываются. Принцип овладения языком подобен тому, как учатся говорить дети, когда связывается то, что слышится с тем, что видится, и таким образом достигается запоминание значения слов и фраз на основе разницы между предметами и действиями.
Для закрепления пройденного материала полученные знания проверяются с помощью письменных заданий. В приложении Итальянский за месяц HD содержится 30 уроков, сложность которых постепенно повышается, более 1800 слов и предложений, которые озвучены носителями итальянского языка, а также порядка 1500 ярких изображений.
Начните учить иностранный язык по этой уникальной методике и уже буквально через месяц будете удивлены результатами

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Итальянский за месяц HD:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 129 руб.
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 152
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
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Отзывы о программе Итальянский за месяц HD

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