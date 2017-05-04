Яндекс.Перевод - отличное приложение для перевода как отдельных слов, так и целых предложений и текстов. Поддерживается более 40 языков, среди которых конечно же присутствуют как самые распространенные (английский, немецкий, испанский, французский и др.), так и экзотические (малайский, исландский, сербский и др.).

Теперь перевести незнакомые фразы стало проще некуда - просто введите на Вашем устройстве предложение, а Яндекс.Перевод автоматически определит язык текста и останется лишь указать нужный язык перевода.

Несомненным плюсом приложения является возможность работы в офф-лайн режиме. Эта функция поддерживается для наиболее употребляемых языков - английский, немецкий, французский, испанский и итальянский.

Для того, что бы перевести текст с одного из этих языков на русский или обратно, в настройках нужно сделать пометку "Офф-лайн режим". Теперь где бы Вы ни находились, есть возможность получить правильное толкование той или иной фразы, невзирая на наличие/отсутствие интернета. Размер одного офф-лайнового словаря порядка 600 МБ.

Из других возможностей Яндекс.Перевода можно выделить синхронность перевода, подсказки с готовыми словами для более быстрого набора, сохранение истории переводов, произношение фраз для наиболее популярных языков - английского, арабского, голландского, греческого, датского, немецкого, норвежского, испанского, итальянского, каталанского, польского, португальского, турецкого, чешского, финского, французского и шведского. Есть также интересная функция толкования и употребления слов, что иногда бывает полезно и поучительно.