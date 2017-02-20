IsMyHdOK - совсем небольшая системная утилита, которая поможет протестировать производительность жестких дисков компьютера - чтение и запись данных, а также время отклика. Поддерживается работа как с HDD-накопителями, так и современными SSD-дисками.

В программу встроено несколько различных по длительности тестов производительности (от 15 секунд до 4 минут), которые применяются в зависимости от потребностей пользователя - чем более длительный тест, тем качественнее будет проведенный анализ. Удобно, что прямо из IsMyHdOK можно запустить диспетчер задач, получить информацию о системе, выполнить дефрагментацию нужного тома, открыть диалог управления компьютером и дисками.