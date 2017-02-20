IsMyHdOK для Windows

IsMyHdOK 1.26

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Описание IsMyHdOK 1.26Описание   Скачать IsMyHdOK 1.26СКАЧАТЬ (117 Кб) Скриншоты IsMyHdOK 1.26Скриншоты (4)   Статистика IsMyHdOK 1.26Статистика   Отзывы о IsMyHdOK 1.26Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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IsMyHdOK - совсем небольшая системная утилита, которая поможет протестировать производительность жестких дисков компьютера - чтение и запись данных, а также время отклика. Поддерживается работа как с HDD-накопителями, так и современными SSD-дисками.

В программу встроено несколько различных по длительности тестов производительности (от 15 секунд до 4 минут), которые применяются в зависимости от потребностей пользователя - чем более длительный тест, тем качественнее будет проведенный анализ. Удобно, что прямо из IsMyHdOK можно запустить диспетчер задач, получить информацию о системе,  выполнить дефрагментацию нужного тома, открыть диалог управления компьютером и дисками.

Что нового в IsMyHdOK 1.26?
  • Добавлен ноые переводы
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты IsMyHdOK:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 585
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе IsMyHdOK

игорь про IsMyHdOK 1.21 [14-11-2015]

Замечательная программа,особенно если проверять флешки.Большое спасибо автору!
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