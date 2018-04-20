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Smart Voice Recorder для Android

Smart Voice Recorder 1.8.0 для Android

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Описание Smart Voice Recorder 1.8.0 для AndroidОписание   Скачать Smart Voice Recorder 1.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (1,04 Мб) Скриншоты Smart Voice Recorder 1.8.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Smart Voice Recorder 1.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Smart Voice Recorder 1.8.0 для AndroidОтзывы (1)  
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Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью вырезания относительной тишины. Среди функциональных особенностей приложения имеются такие полезные функции, как запись в фоновом режиме, кодирование wave/pcm, настраиваемая частота, калибровка микрофона, возможность установки записи в качестве рингтона, а также экспорт аудио в Whatsapp, Dropbox и отправка по электронной почте.

Скриншоты Smart Voice Recorder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 386
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиктофоны
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Отзывы о программе Smart Voice Recorder

Алексей про Smart Voice Recorder 1.7 для Android [28-11-2014]

Голос при прослушивании совсем не похож. Не понравился. Пользуюсь встроенным диктофоном, который пишет в 3gpp.
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