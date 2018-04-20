Smart Voice Recorder 1.7 для Android Smart Voice Recorder - удобный и простой в использовании диктофон для Android, с помощью которого можно осуществлять высококачественную запись звука с возможностью диктофон 3.2.2 для Android диктофон - приложение для записи внешних звуков и голоса, которое обладает некоторыми полезными инструментами для маркировки своих записей VocaNote 0.92 для Android VocaNote - утилита, предназначенная для записи голосовых заметок, распознавания их средствами ОС Android и отправки на заданный адрес электронной посты. Также можно

Диктофон 3.01 для Android Диктофон - это простое, но вместе с тем вполне функциональное приложение для записи любых звуков с помощью Вашего смартфона или планшета Android Note Everything 4.2.11 для Android Note Everything – блокнот с возможностью составлять голосовые заметки, текстовые и нарисованные от руки. Сохраненные заметки можно сортировать по папкам, сохранять Evernote 7.16.1 для Android Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех