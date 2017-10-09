IPTV - приложение с помощью которого можно просматривать на смартфоне или планшете IP-телевидение.

Для этого необходимо добавить плейлист со списком каналов, а в настройках указать с помощью какого плеера будет воспроизводиться видео (поддерживается большое количество сторонних плееров).

Поддерживаются плейлисты формата m3u и xspf, присутствует возможность воспроизведения мультикаст-потоков через UDP-прокси, ведется история плейлистов, а также имеется поддержка телепрограммы в формате JTV (при наличии ссылки на телепрограмму в плейлисте).