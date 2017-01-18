Программы для Android » Игры » Симуляторы » Мегаполис 3.41 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Мегаполис для Android

Мегаполис 3.41 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Мегаполис 3.41 для AndroidОписание   Скачать Мегаполис 3.41 для AndroidСКАЧАТЬ (45,87 Мб) Скриншоты Мегаполис 3.41 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Мегаполис 3.41 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мегаполис 3.41 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мегаполис - строительный симулятор для Android, в котором вам предстоит развить небольшой городок до уровня огромного процветающего мегаполиса. Стройте жилые дома, роскошные отели и небоскребы, развивайте инфраструктуру, украшайте город парками, клумбами, фонтанами и памятниками, а также снабжайте жителей электроэнергией и водой.

Игра предлагает более 300 различных зданий, достопримечательностей и их усовершенствований, более 250 строительных материалов и более 100 типов производимых товаров. Кроме того присутствует возможность посещать города друзей, обмениваться подарками и помогать развивать город.

Что нового в Мегаполис 3.41 для Android?
  • Отправляйтесь в соседний городок Сноувилль, чтобы помочь его жителям справиться с последствиями снежной бури. Исследуйте Тайник Санты, расчищайте здания от снега, находите елочные украшения и участвуйте в конкурсе на самую нарядную Новогоднюю ель.
Скриншоты Мегаполис:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 871
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Стратегии

Отзывы о программе Мегаполис

Admin

Отзывов о программе Мегаполис 3.41 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Burn the Rope

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

DU Speed Booster

MyScore

Yahoo Погода

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SimCity BuildIt

X-plore

SofaScore

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

FBReader

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

 
 