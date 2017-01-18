Мегаполис - строительный симулятор для Android, в котором вам предстоит развить небольшой городок до уровня огромного процветающего мегаполиса. Стройте жилые дома, роскошные отели и небоскребы, развивайте инфраструктуру, украшайте город парками, клумбами, фонтанами и памятниками, а также снабжайте жителей электроэнергией и водой.

Игра предлагает более 300 различных зданий, достопримечательностей и их усовершенствований, более 250 строительных материалов и более 100 типов производимых товаров. Кроме того присутствует возможность посещать города друзей, обмениваться подарками и помогать развивать город.