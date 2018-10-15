Rufus 3.3
Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
ScanLite 1.1
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК
AutoHotkey 1.1.30.00
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
USBDeview 2.76
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему
MKey 1.3.5
MediaKey - утилита для переназначения клавиш абсолютно любых клавиатур. Позволяет управлять медиаплеерами, громкостью, CD-ROM`ом, Проводником, питанием, браузерами,