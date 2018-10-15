DumpEDID для Windows

DumpEDID 1.07

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Описание DumpEDID 1.07Описание   Скачать DumpEDID 1.07СКАЧАТЬ (14 Кб) Скриншоты DumpEDID 1.07Скриншоты (2)   Статистика DumpEDID 1.07Статистика   Отзывы о DumpEDID 1.07Отзывы (0)  
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DumpEDID - крошечная утилита для извлечения EDID-информации компьютера с последующим анализом и отображением в консольном окне. EDID-данные (Extended display identification data) показывают важные записи мониторе, такие как год выпуска, марка и модель производителя, режимы работы и многое другое. При наличии доступа к другим ПК в сети аналогичную информацию можно просматривать и для их мониторов.

Скриншоты DumpEDID:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 529
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства
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