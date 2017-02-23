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5 Sports.ru - новостное спортивное приложение от ресурса Sports.ru о спортивных событиях со всего мира. Доступны такие виды спорта как футбол, хоккей, теннис, баскетбол, покер, бокс, авто и мотоспорт. Здесь Вы найдете самые свежие новости, сможете следить за онлайн трансляциями, познакомиться с расширенной статистикой и турнирными таблицами, найти расписания спортивных мероприятий и многое-многое другое. Интересна подборка галерей с яркими и актуальными фотографиями спортивной жизни. А тем, кто хочет поделиться своим мнением относительно того или иного события, можно пообщаться на форуме или чате. Количество освещаемых турниров поистине многообразно, и пожалуй, каждый любитель спорта сможет найти что-то себе по душе.

Одним словом, с приложением Sports.ru Вы всегда будете в курсе самых актуальных спортивных событий, не пропустив ни одной интересной новости. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app