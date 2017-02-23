Sports.ru для iOS

Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (112 Мб) Скриншоты Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sports.ru - новостное спортивное приложение от ресурса Sports.ru о спортивных событиях со всего мира. Доступны такие виды спорта как футбол, хоккей, теннис, баскетбол, покер, бокс, авто и мотоспорт. Здесь Вы найдете самые свежие новости, сможете следить за онлайн трансляциями, познакомиться с расширенной статистикой и турнирными таблицами, найти расписания спортивных мероприятий и многое-многое другое. Интересна подборка галерей с яркими и актуальными фотографиями спортивной жизни. А тем, кто хочет поделиться своим мнением относительно того или иного события, можно пообщаться на форуме или чате. Количество освещаемых турниров поистине многообразно, и пожалуй, каждый любитель спорта сможет найти что-то себе по душе.
Одним словом, с приложением Sports.ru Вы всегда будете в курсе самых актуальных спортивных событий, не пропустив ни одной интересной новости.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sports.ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 251
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт

Отзывы о программе Sports.ru

Admin

Отзывов о программе Sports.ru 5.2.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

World of Tanks Blitz

AccuWeather.com

Uber

ICQ Mobile

Ivideon

Temple Run 2

TeamViewer

Skype

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 