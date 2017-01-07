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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Aviasales - приложение от одноименного сервиса поиска самых выгодных и дешевых авиабилетов по 728 авиакомпаниям, с учетом чартерных и бюджетных рейсов. Программа отрабатывает более 100 авиаагенств и поддерживает 5 систем бронирования. В частности, сервис ведет поиск на таких крупных порталах по реализации авиабилетов как OneTwoTrip, Ozon.travel, Tickets.ru, Sindbad, Trip.ru, Svyaznoy.Travel, Biletix, SuperSaver, BiletDV, Tripsta, KupiBilet, Clickavia, Skypicker, Wegolo, Chabooka, DaTravel, Tourix и многих других, включая зарубежные.

С приложением Aviasales теперь поиск и заказ билетов превратился в развлечение. Просто выберите нужный маршрут, определите даты вылета и тип билета, а Aviasales в течении нескольких секунд выдаст список всевозможных вариантов путешествия. Отображенный список можно фильтровать (убрать рейсы с пересадкой, отсортировать по цене, по времени вылета, по длительности полета и т.д.). Таким образом, каждый пользователь сможет найти для себя наиболее подходящий вариант с учетом всех факторов. При заказе билета Вы можете один раз ввести свои данные, и в последующих покупках вся информация будет автоматически подтягиваться. А особо ленивые могут просто сфотографировать свой паспорт - Aviasales разберется и с такими клиентами, просто проверьте в конце все ли правильно распозналось. Удобной функцией в этом приложении является голосовой поиск: произнесите нужный маршрут и даты перелета - приложение Вас отлично поймет.

В целом, действительно получилось удобно, функционально, просто и доступно. Установите Aviasales и наслаждайтесь путешествиями. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Aviasales для Windows Phone

Aviasales для Android