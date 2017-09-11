Fotor для Android

Fotor 4.7.2.548 для Android

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Описание Fotor 4.7.2.548 для AndroidОписание   Скачать Fotor 4.7.2.548 для AndroidСКАЧАТЬ (28,38 Мб) Скриншоты Fotor 4.7.2.548 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Fotor 4.7.2.548 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fotor 4.7.2.548 для AndroidОтзывы (0)  
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Fotor - фоторедактор для Android, который предлагает пользователю функциональный набор инструментов для коррекции и редактирования фотоснимков и цифровых изображений.

С помощью программы можно легко изменить яркость, контраст, насыщенность и резкость фотографий, применять к изображениям различные эффекты, накладывать фильтры, вращать и обрезать снимки, добавлять текст и пр. Кроме того имеется функция сдвига и наклона, использование которой добавит фотографиям глубины. Также присутствует коллекция рамок и наклеек.

Что нового в Fotor 4.7.2.548 для Android?
  • Улучшена возможность редактирования
  • Упрощено сохранение и изменение фото.
  • Оптимизирован альбом.
  • Новые эффекты.
Скриншоты Fotor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 2 111
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Fotor

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