CM Browser для Android

CM Browser 5.21.08 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CM Browser 5.21.08 для AndroidОписание   Скачать CM Browser 5.21.08 для AndroidСКАЧАТЬ (5,7 Мб) Скриншоты CM Browser 5.21.08 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика CM Browser 5.21.08 для AndroidСтатистика   Отзывы о CM Browser 5.21.08 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CM (Clean Master) Browser - небольшой, очень удобный и шустрый браузер от разработчиков популярной утилиты Clean Master, предназначенной для очистки Android-смартфонов и планшетов от мусора. Браузер включает в себя антивирусное ядро, которое защищает пользователя от различных угроз при серфинге в сети Интернет, а также проверяет загружаемые на устройство .apk файлы.

Кроме этого присутствует функция предзагрузки веб-страниц, что увеличивает скорость работы и делает более комфортным просмотр сайтов, имеется быстрый набор, возможность управления жестами, переключение между поисковыми системами, редактирование закладок и многое другое.

Скриншоты CM Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 8 724
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
 Программа CM Browser отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Браузеры"
 

Google Chrome 59.0.3071.125 для Android

Google Chrome – ваш любимый браузер одинаково быстр и удобен как на ПК, так и на Android. Он синхронизирует все вкладки на всех ваших устройствах, автоматически

Opera Max 2.7.11 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

UC Browser 11.3.8.976 для Android

UC Browser — браузер для Android предложит большой выбор персональных настроек. Такие функции, как отображение картинок, можно отключать и экономить трафик.

Opera Mini 27.0.2254.118423 для Android

Opera Mini – небольшой, быстрый и экономный браузер для вашего устройства. Среди достоинств программы числятся: высокая скорость загрузки, встроенный блокировщик

Opera 42.7.2246.114996 для Android

Opera – один из самых известных браузеров теперь на вашем Android-устройстве. Установив программу, вы получите такие же возможности, как у десктопной версии и

UC Browser Mini 10.7.2.757 для Android

UC Browser Mini - облегченная версия одного из самых популярных мобильных браузеров, в основу которой легла фирменная технология U2 Kernel. Браузер содержит лишь

скачать Adguard

Отзывы о программе CM Browser

Влад про CM Browser 5.20.59 для Android [04-11-2016]

Отличный браузер. Очень им доволен.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 