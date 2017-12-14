Battery Life 3.6.12 для iPhone, iPad, iPod
Battery Life - простой индикатор заряда уровня батареи. Показывает наглядно в графическом и текстовом виде уровень заряда в %-тах
iPhone Battery Optimizer 3.0 для iPhone, iPad
iPhone Battery Optimizer - весьма полезное приложение для всех владельцев мобильных устройств на базе платформы iOS, которое предоставляет точную информацию о
BatteryLife 2.0 для iPhone, iPad, iPod
BatteryLife - программа выводит данные об уровне заряда батареи в текстовом и графическом виде
AppBox Pro 4.6.1 для iPhone, iPad, iPod
AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка,
Battery Buddy 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Battery Buddy - индикатор заряда батареи. Выводит информацию о том, насколько часов/минут хватит текущего уровня заряда батареи для: пребывания в режиме ожидания,
Battery Info 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Battery Info - программа показывает в текстовом виде %-т заряда батареи, а так же состояние телефона (заряжается батарея или нет)