Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

1

2

3

4

5 Battery HD - системный инструмент для мониторинга состояния зарядки батареи и определения времени работы i-устройства под нагрузкой. Так, например, можно сразу увидеть сколько часов в текущем положении Ваш девайс будет проигрывать музыку, показывать видео, говорить по телефону, серфить в интернете, читать книги, играть в игры и многое другое. При полной зарядке аккумулятора Battery HD оповестит пользователя звуковым сигналом. В настройках есть возможность поменять цветовую гамму значка батареи. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Battery для Windows Phone

Battery HD для Android