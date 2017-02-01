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Battery HD для Android

Battery HD 1.67.03 для Android

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Описание Battery HD 1.67.03 для AndroidОписание   Скачать Battery HD 1.67.03 для AndroidСКАЧАТЬ (12,31 Мб) Скриншоты Battery HD 1.67.03 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Battery HD 1.67.03 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battery HD 1.67.03 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Battery HD - симпатичная и в то же время функциональная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно узнать уровень заряда батареи, а также определить сколько времени при таком уровне заряда вы сможете смотреть видео, слушать музыку, разговаривать по телефону или серфить в Интернете.

Приложение предоставляет информативные графики, отображающие загрузку, температуру и напряжение аккумулятора, а также дает возможность изменять цветовую гамму значка батареи. Присутствует возможность откалибровать устройство для получения более точных результатов. Имеется система звуковых оповещений.

Скриншоты Battery HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
 Программа Battery HD отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Battery HD

Юрий про Battery HD 1.43 для Android [26-10-2014]

Поставил - утром меньше 8%, снёс на фиг !
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