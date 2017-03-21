Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и других сайтах.
Особенности:
Блокирует всю рекламу, включая: видеорекламу, Rich media (анимированную рекламу), нежелательные всплывающие окна, баннеры и текстовые объявления
Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.
Блокирует инсталляторы программ-шпионов и программного обеспечения, содержащего рекламу.
Защищает ваши личные данные, блокируя все известные системы слежения за действиями пользователя в интернете.
mixxa про Adguard Антибаннер 2.4.14 для Google Chrome [19-11-2016]
Очень неплохо срезает рекламу и практически всю постороннюю муть:) С блокировкой по выбору тоже все в порядке! Расширение это уже давно проверил в Windows и в Линуксе. Памяти оно кушает совсем немного в отличие от непредсказуемого Adblock. Большое спасибо! 4 | | Ответить
Одиночка про Adguard Антибаннер 2.0.11 для Google Chrome [23-04-2016]
Последние две недели расширение Adguard перестало блокировать рекламу. После обновления фильтров, начинает блокировать как надо, но после перезапуска браузера опять ничего не блокирует, пока вновь не обновишь фильтры. Печально, а ведь совсем недавно работало без нареканий. | | Ответить
nixio про Adguard Антибаннер 2.0.11 для Google Chrome [24-02-2016]
Пару месяцев как добавил его в свой Chromium. Посмотрю, как будет работать дальше, но пока никаких претензий не имею. У меня расширение Adguard работает совместно с таким же бесплатным Ghostery. Пользоваться ручной блокировкой Adguard не приходилось ни разу, тк оставшийся мусор вычищает Ghostery. Браузер всегда бодр и весел, друг с другом эти расширения, похоже, нисколько не конфликтуют:) 2 | | Ответить
Михаил про Adguard Антибаннер 2.0.7 для Google Chrome [06-05-2015]
Вроде работает норм, в соц сетях и на сайтах пока баннеров нет, эхх навсегда бы так. | | Ответить
Deniel про Adguard Антибаннер 1.0.3.8 для Google Chrome [31-12-2014]
AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений. Результаты отображаются в логе с указанием файлов и ключей реестра, которые можно удалить
Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы. Предотвращает посещение мошеннических сайтов и защищает детей от "взрослого" контента
Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить скорость загрузки страницы и сэкономить трафик. Утилита блокирует всплывающие окна, баннеры и другие рекламные вставки, поддерживает практически все популярные браузеры