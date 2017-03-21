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Adguard Антибаннер для Windows

Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google Chrome

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Описание Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google ChromeОписание   Скачать Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google ChromeСКАЧАТЬ (1,75 Мб) Скриншоты Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google ChromeОтзывы (9)  
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4.69 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и других сайтах.

Особенности:

  • Блокирует всю рекламу, включая: видеорекламу, Rich media (анимированную рекламу), нежелательные всплывающие окна, баннеры и текстовые объявления
  • Ускоряет загрузку страниц и экономит трафик, так как он не тратится на загрузку рекламы и всплывающих окон.
  • Блокирует инсталляторы программ-шпионов и программного обеспечения, содержащего рекламу.
  • Защищает ваши личные данные, блокируя все известные системы слежения за действиями пользователя в интернете.
  • Защищает от вредоносных и фишинговых сайтов.
Скриншоты Adguard Антибаннер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 21 484
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе Adguard Антибаннер

mixxa про Adguard Антибаннер 2.4.14 для Google Chrome [19-11-2016]

Очень неплохо срезает рекламу и практически всю постороннюю муть:) С блокировкой по выбору тоже все в порядке! Расширение это уже давно проверил в Windows и в Линуксе. Памяти оно кушает совсем немного в отличие от непредсказуемого Adblock. Большое спасибо!
4 | | Ответить

Одиночка про Adguard Антибаннер 2.0.11 для Google Chrome [23-04-2016]

Последние две недели расширение Adguard перестало блокировать рекламу. После обновления фильтров, начинает блокировать как надо, но после перезапуска браузера опять ничего не блокирует, пока вновь не обновишь фильтры. Печально, а ведь совсем недавно работало без нареканий.
| | Ответить

nixio про Adguard Антибаннер 2.0.11 для Google Chrome [24-02-2016]

Пару месяцев как добавил его в свой Chromium. Посмотрю, как будет работать дальше, но пока никаких претензий не имею. У меня расширение Adguard работает совместно с таким же бесплатным Ghostery. Пользоваться ручной блокировкой Adguard не приходилось ни разу, тк оставшийся мусор вычищает Ghostery. Браузер всегда бодр и весел, друг с другом эти расширения, похоже, нисколько не конфликтуют:)
2 | | Ответить

Михаил про Adguard Антибаннер 2.0.7 для Google Chrome [06-05-2015]

Вроде работает норм, в соц сетях и на сайтах пока баннеров нет, эхх навсегда бы так.
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Deniel про Adguard Антибаннер 1.0.3.8 для Google Chrome [31-12-2014]

Долой спам!
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