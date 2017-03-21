AdwCleaner 6.044 AdwCleaner - бесплатная программа от Malwarebytes для борьбы с нежелательным и рекламным ПО, которые появляются на ПК после установки различных приложений. Результаты отображаются в логе с указанием файлов и ключей реестра, которые можно удалить Adguard 6.1.314 Adguard - мощный блокировщик рекламы, он способен заблокировать как обычные рекламные блоки и всплывающие окна, так и порно-баннеры и другие необычные виды рекламы. Предотвращает посещение мошеннических сайтов и защищает детей от "взрослого" контента Adblock Plus 1.12.4 для Google Chrome Adblock Plus - бесплатный блокировщик рекламы для Google Chrome. Полностью блокирует назойливую рекламу в Интернете

Adblock 3.8.4 для Google Chrome Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету Ad Muncher 4.94 Build 34121 Ad Muncher - эффективная резалка рекламы, с помощью которой можно существенно повысить скорость загрузки страницы и сэкономить трафик. Утилита блокирует всплывающие окна, баннеры и другие рекламные вставки, поддерживает практически все популярные браузеры Adguard Антибаннер 2.5.11 для Google Chrome Adguard Антибаннер - расширение антибаннер для Google Chrome для защита от рекламы и всплывающих окон. Блокирует все виды рекламы на всех веб-страницах Youtube, Вконтакте, Facebook, Одноклассники