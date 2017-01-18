Fotor - отличный бесплатный графический редактор с множеством функций и инструментов для обработки изображений и создания неповторимых художественных фотографий. Это приложение позволит проявить всю свою фантазию и воплотить в реальность дизайнерские задумки, став настоящим художником.

Для редактирования доступны изображения на Вашем i-устройстве, а можно сфотографировать что-то интересное на камеру прямо из приложения и работать уже с этим снимком в высоком качестве. Тут можно создавать коллажи из комбинации 9 фотографий, вставлять рамки и виньетки, изменять размеры картинок, и многое другое. А список доступных эффектов, которых более 90, просто поражает воображение и поможет изменить фотографию до неузнаваемости: Ретро, Карандаш, Под старину, Черно-белый, Краски и др.

Ну и конечно же, здесь присутствуют такие элементы редактора, как коррекция цветности, контрастности, насыщенности, оттенка, размера, угла отображения, размытия и т.д. Для тех, кто не хочет сильно заморачиваться над простым улучшением фотографии, разработчики Fotor предусмотрели коррекцию одним касанием - тусклые и блеклые фотографии станут более красочными и яркими без каких-либо усилий. К Вашим картинкам, помимо всего, можно добавить произвольный текст и стикеры, комбинируя их размер и прозрачность до нужного эффекта.

Все внесенные изменения отображаются в реальном времени, поэтому, если что-то Вам не понравилось, то это сразу можно откатить и попробовать другой эффект.

Просто творить художественные фотографии увлекательно и интересно, но потом показать свое творение друзьям для оценки и обсуждения куда увлекательней. В Fotor Вы можете выложить свою работу в Instagram, Facebook, WhatsApp, Твиттер или отправить по электронной почте - все это буквально в 1 клик.

В общем, Fotor действительно отличное многофункциональное приложение для редактирования изображений с массой доступных эффектов, фильтров и инструментов, которые превратят простую картинку в настоящее произведение искусства.