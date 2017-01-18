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Fotor для iOS

Fotor 7.4.3 для iPhone

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Описание Fotor 7.4.3 для iPhoneОписание   Скачать Fotor 7.4.3 для iPhoneСКАЧАТЬ (93 Мб) Скриншоты Fotor 7.4.3 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Fotor 7.4.3 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Fotor 7.4.3 для iPhoneОтзывы (0)  
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Fotor - отличный бесплатный графический редактор с множеством функций и инструментов для обработки изображений и создания неповторимых художественных фотографий. Это приложение позволит проявить всю свою фантазию и воплотить в реальность дизайнерские задумки, став настоящим художником.

Для редактирования доступны изображения на Вашем i-устройстве, а можно сфотографировать что-то интересное на камеру прямо из приложения и работать уже с этим снимком в высоком качестве. Тут можно создавать коллажи из комбинации 9 фотографий, вставлять рамки и виньетки, изменять размеры картинок, и многое другое. А список доступных эффектов, которых более 90, просто поражает воображение и поможет изменить фотографию до неузнаваемости: Ретро, Карандаш, Под старину, Черно-белый, Краски и др.

Ну и конечно же, здесь присутствуют такие элементы редактора, как коррекция цветности, контрастности, насыщенности, оттенка, размера, угла отображения, размытия и т.д. Для тех, кто не хочет сильно заморачиваться над простым улучшением фотографии, разработчики Fotor предусмотрели коррекцию одним касанием - тусклые и блеклые фотографии станут более красочными и яркими без каких-либо усилий. К Вашим картинкам, помимо всего, можно добавить произвольный текст и стикеры, комбинируя их размер и прозрачность до нужного эффекта.
Все внесенные изменения отображаются в реальном времени, поэтому, если что-то Вам не понравилось, то это сразу можно откатить и попробовать другой эффект.

Просто творить художественные фотографии увлекательно и интересно, но потом показать свое творение друзьям для оценки и обсуждения куда увлекательней. В Fotor Вы можете выложить свою работу в Instagram, Facebook, WhatsApp, Твиттер или отправить по электронной почте - все это буквально в 1 клик.

В общем, Fotor действительно отличное многофункциональное приложение для редактирования изображений с массой доступных эффектов, фильтров и инструментов, которые превратят простую картинку в настоящее произведение искусства.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Fotor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Fotor

Admin

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