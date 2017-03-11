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Media Player Classic-Black Edition для Windows

Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236

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Описание Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236Описание   Скачать Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236СКАЧАТЬ (11,92 Мб) Скриншоты Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236Скриншоты (9)   Статистика Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236Статистика   Отзывы о Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236Отзывы (4)  
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4.73 из 5, всего оценок - 22
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
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Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента. Основываясь на Media Player Classic и Media Player Classic Home Cinema, этот плеер поддерживает все известные видео и аудио форматы файлов, а также имеет множество дополнительных улучшений и возможностей.

Кроме проигрывания обычных видеоматериалов на ПК или CD/DVD-диска, с помощью MPC-BE можно смотреть онлайн-ТВ, слушать радио, проигрывать видеоролики из интернета (YouTube, Vevo и др) и многое другое. Для любителей поэкспериментировать с картинкой разработчики предусмотрели большое количество разнообразных фильтров для улучшения видео и звука. В приложение уже вшито множество кодеков для распаковки и чтения любого видеоконтента, благодаря чему даже при отсутствии в Вашей операционной системе установленных кодеков удастся воспроизвести практически любой аудио-, видеофайл.

Все кодеки перечислять смысла нет, выделим лишь основные: MPEG, WMV, Quicktime (MOV), DIVX, Real Video, MJPEG, H.261, H.263, H. 264, HuffYUV, Indeo 3/4/5, Theora и другие. Интерфейс MPC-BE достаточно удобен и понятен, все инструменты разложены по полочкам для быстрого доступа к ним, так что проблем с настройками не возникнет. В целом, получился довольно-таки привлекательный многофункциональный проигрыватель со стильным дизайном и мощной системой воспроизведения мультимедиа.

Что нового в Media Player Classic-Black Edition 1.5.0.2236?

Исправлены ошибки
Скриншоты Media Player Classic-Black Edition:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)63 / 14 973
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКодеки, декодеры - Плееры
 Программа Media Player Classic-Black Edition отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Media Player Classic-Black Edition

Александр про Media Player Classic-Black Edition 1.4.5 [21-10-2015]

Прекрасный плеер, такой именно хотел, быстрый, мощный, удобный и без рекламы.
Open source на C++ => огромный респект разработчикам и особенно Александру Водянникову.
MPC-BE x64 1.4.5 (build 787) + Windows 10 Pro + GeForce GTX 970 + разрешение экрана 2560х1440. Понравилась функция Настройки рендеринга|Статистика.
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Abucalip про Media Player Classic-Black Edition 1.4.5 [07-10-2015]

Огромное спасибо за данную сборку. Так не хотел использовать VLC для просмотра роликов с ютуба, а в этом плеере всё летает с ютуба и интерфейс фактически такой же как у полюбившегося и привычного Media Player Classic - Home Cinema. Долгое время пользовался этим плеером пока не возникла следующая проблема - у меня тормозили ролики на ютубе в высоком разрешении из-за того, что у меня старый компьютер, а браузер не использует аппаратное ускорение. Решение проблемы было бы вставить ссылку в обычный плеер и смотреть с использованием аппаратного ускорения, НО ссылки почему-то не проигрывались, а при этом возникала ошибка, что невозможно воспроизвести файл. Решением проблемы стало использование Media Player Classic - Black Edition.
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Заглянувший про Media Player Classic-Black Edition 1.4.4 / 1.4.5 [14-07-2015]

Отличнейший плеер, не перегруженный функциями и четко работающий. Респект Водянникову!
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NUBIK про Media Player Classic-Black Edition 1.4.2 build 4752 [17-01-2015]

Плейер отличный! Читает и сохраняет видео со многих сайтов. Последний релиз 1.4.3 - стабильный.
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