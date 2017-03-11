Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента. Основываясь на Media Player Classic и Media Player Classic Home Cinema, этот плеер поддерживает все известные видео и аудио форматы файлов, а также имеет множество дополнительных улучшений и возможностей.
Кроме проигрывания обычных видеоматериалов на ПК или CD/DVD-диска, с помощью MPC-BE можно смотреть онлайн-ТВ, слушать радио, проигрывать видеоролики из интернета (YouTube, Vevo и др) и многое другое. Для любителей поэкспериментировать с картинкой разработчики предусмотрели большое количество разнообразных фильтров для улучшения видео и звука. В приложение уже вшито множество кодеков для распаковки и чтения любого видеоконтента, благодаря чему даже при отсутствии в Вашей операционной системе установленных кодеков удастся воспроизвести практически любой аудио-, видеофайл.
Все кодеки перечислять смысла нет, выделим лишь основные: MPEG, WMV, Quicktime (MOV), DIVX, Real Video, MJPEG, H.261, H.263, H. 264, HuffYUV, Indeo 3/4/5, Theora и другие. Интерфейс MPC-BE достаточно удобен и понятен, все инструменты разложены по полочкам для быстрого доступа к ним, так что проблем с настройками не возникнет. В целом, получился довольно-таки привлекательный многофункциональный проигрыватель со стильным дизайном и мощной системой воспроизведения мультимедиа.
Отзывы о программе Media Player Classic-Black Edition
Александр про Media Player Classic-Black Edition 1.4.5 [21-10-2015]
Прекрасный плеер, такой именно хотел, быстрый, мощный, удобный и без рекламы.
Open source на C++ => огромный респект разработчикам и особенно Александру Водянникову.
MPC-BE x64 1.4.5 (build 787) + Windows 10 Pro + GeForce GTX 970 + разрешение экрана 2560х1440. Понравилась функция Настройки рендеринга|Статистика. | 1 | Ответить
Abucalip про Media Player Classic-Black Edition 1.4.5 [07-10-2015]
Огромное спасибо за данную сборку. Так не хотел использовать VLC для просмотра роликов с ютуба, а в этом плеере всё летает с ютуба и интерфейс фактически такой же как у полюбившегося и привычного Media Player Classic - Home Cinema. Долгое время пользовался этим плеером пока не возникла следующая проблема - у меня тормозили ролики на ютубе в высоком разрешении из-за того, что у меня старый компьютер, а браузер не использует аппаратное ускорение. Решение проблемы было бы вставить ссылку в обычный плеер и смотреть с использованием аппаратного ускорения, НО ссылки почему-то не проигрывались, а при этом возникала ошибка, что невозможно воспроизвести файл. Решением проблемы стало использование Media Player Classic - Black Edition. | | Ответить
Заглянувший про Media Player Classic-Black Edition 1.4.4 / 1.4.5 [14-07-2015]
Отличнейший плеер, не перегруженный функциями и четко работающий. Респект Водянникову! | | Ответить
NUBIK про Media Player Classic-Black Edition 1.4.2 build 4752 [17-01-2015]
Плейер отличный! Читает и сохраняет видео со многих сайтов. Последний релиз 1.4.3 - стабильный. | 1 | Ответить