Media Player Classic-Black Edition - отличный мультимедийный проигрыватель с широкими возможностями настройки качества и параметров отображения медиаконтента. Основываясь на Media Player Classic и Media Player Classic Home Cinema, этот плеер поддерживает все известные видео и аудио форматы файлов, а также имеет множество дополнительных улучшений и возможностей.

Кроме проигрывания обычных видеоматериалов на ПК или CD/DVD-диска, с помощью MPC-BE можно смотреть онлайн-ТВ, слушать радио, проигрывать видеоролики из интернета (YouTube, Vevo и др) и многое другое. Для любителей поэкспериментировать с картинкой разработчики предусмотрели большое количество разнообразных фильтров для улучшения видео и звука. В приложение уже вшито множество кодеков для распаковки и чтения любого видеоконтента, благодаря чему даже при отсутствии в Вашей операционной системе установленных кодеков удастся воспроизвести практически любой аудио-, видеофайл.

Все кодеки перечислять смысла нет, выделим лишь основные: MPEG, WMV, Quicktime (MOV), DIVX, Real Video, MJPEG, H.261, H.263, H. 264, HuffYUV, Indeo 3/4/5, Theora и другие. Интерфейс MPC-BE достаточно удобен и понятен, все инструменты разложены по полочкам для быстрого доступа к ним, так что проблем с настройками не возникнет. В целом, получился довольно-таки привлекательный многофункциональный проигрыватель со стильным дизайном и мощной системой воспроизведения мультимедиа.