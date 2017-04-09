IceCream Image Resizer для Windows

IceCream Image Resizer 1.47

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Описание IceCream Image Resizer 1.47Описание   Скачать IceCream Image Resizer 1.47СКАЧАТЬ (15,35 Мб) Скриншоты IceCream Image Resizer 1.47Скриншоты (4)   Статистика IceCream Image Resizer 1.47Статистика   Отзывы о IceCream Image Resizer 1.47Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Icecream Image Resizer - бесплатная программа для удобного и быстрого изменения размеров фотографий. Поддерживает все основные графические форматы, такие как JPEG, JPG, PNG и TIFF. Задать нужные значения высоты и ширины можно каккак вручную, так и используя готовые шаблоны. Позволяет быстро добавить и уменьшить/увеличить размеры любого количества файлов.

Возможности программы:

  • Поддержка Drag-and-drop
  • Готовые профили для выполнения распространенных задач (email, desktop, HD 1080p, HD 720p, and 320x200)
  • Возможность выбора параметров вручную, а также изменения только одной из сторон изображения (ширины или высоты)
  • Изменение размеров фото, сохраняя оригинальные пропорции изображений
  • VR System - система автоматического применения зеркальных настроек для вертикальных фотографий
  • Возможность изменения нескольких изображений за один раз
  • Добавление фотографий на ресайз целыми папками
Что нового в IceCream Image Resizer 1.47?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты IceCream Image Resizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 462
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе IceCream Image Resizer

Admin

Отзывов о программе IceCream Image Resizer 1.47 пока нет, можете добавить...

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