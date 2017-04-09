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Paint.NET 4.0.13 Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает разве что раскрученный PhotoShop. Присутствует большое количество эффектов и фильтров Мастер Визиток 10.0 Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют редактируемые шаблоны, имеется собственную базу данных для хранения информации IrfanView 4.44 IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного конвертера. Распознает многие аудио и видеоформаты, имеются базовые средства обработки графики