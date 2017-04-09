FastStone Image Viewer 6.2
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого количества форматов. Программа предлагает более 150 эффектов, функции восстановления JPEG-файлов
Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1
Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю последовательность действий по обработке снимков, начиная с их импорта из камеры и заканчивая печатью
Adobe Photoshop CC 2015.0.1
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без Photoshop практически никто из них не обходится
Paint.NET 4.0.13
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает разве что раскрученный PhotoShop. Присутствует большое количество эффектов и фильтров
Мастер Визиток 10.0
Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют редактируемые шаблоны, имеется собственную базу данных для хранения информации
IrfanView 4.44
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного конвертера. Распознает многие аудио и видеоформаты, имеются базовые средства обработки графики