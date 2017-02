Оцените программу!

5 Plants vs. Zombies 2 - популярная забавная игра, где Вам предстоит уничтожить полчища зомби с помощью высаживания цветов, кустов, овощей и другой полезной растительности. Эта аркада захватывает своим нетривиальным сюжетом и непредсказуемостью событий, к тому же все это оформлено в красочной и веселой оболочке, когда хочется играть еще и еще. Используйте разнообразные растения для остановки, расстреливания и сжигания голодных зомби, собирайте различные бонусы и улучшайте способности Ваших помощников. По мере продвижения по карте игры количество монстров растет, они становятся изобретательней, устойчивее и быстрее, так что будьте внимательны. Управление в Plants vs. Zombies 2 очень простое, все действия осуществляются простыми тапами по экрану Вашего устройства. Кроме того, перед каждым уровнем, где появляется что-то новенькое, присутствуют подсказки и обучающий тест. В общем, играйте и получайте удовольствие от высадки растений и уничтожения коварных зомби. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Plants vs Zombies для Android

