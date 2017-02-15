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Angry Birds Friends для iOS

Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (174 Мб) Скриншоты Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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Angry Birds Friends - одна из интерпретаций извечного противостояния злых птичек и наглых свинов, где нужно проявить способности стрелка-метателя птиц. В этой игре надо стрелять птичками из рогатки по нагромождениям из плит, досок и ящиков, среди которых спрятались свиньи. Чем больше Вы разобьете строений и сможете потеснить зеленых противников, тем больше балов заработаете. Играть в Angry Birds Friends можно как с друзьями по сети, участвуя в турнирах за золотые, серебряные и бронзовые трофеи, так и самостоятельно против других птичек.

Основные особенности Angry Birds Friends:

  • Новые уровни и турниры каждую неделю
  • Возможность отправлять подарки и приглашать друзей в игру
  • Доступно 4 классических усиления и одно эксклюзивное для мобильной версии Angry Birds Friends
  • Бесплатные bird-coins за прохождение обучения
  • Автоматическая синхронизация достижений через сеть

Внимание. мобильная версия Angry Birds Friends требует подсоединения к интернету.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Friends:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 339
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure

Отзывы о программе Angry Birds Friends

Admin

Отзывов о программе Angry Birds Friends 3.2.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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