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5 Angry Birds Friends - одна из интерпретаций извечного противостояния злых птичек и наглых свинов, где нужно проявить способности стрелка-метателя птиц. В этой игре надо стрелять птичками из рогатки по нагромождениям из плит, досок и ящиков, среди которых спрятались свиньи. Чем больше Вы разобьете строений и сможете потеснить зеленых противников, тем больше балов заработаете. Играть в Angry Birds Friends можно как с друзьями по сети, участвуя в турнирах за золотые, серебряные и бронзовые трофеи, так и самостоятельно против других птичек. Основные особенности Angry Birds Friends: Новые уровни и турниры каждую неделю

Возможность отправлять подарки и приглашать друзей в игру

Доступно 4 классических усиления и одно эксклюзивное для мобильной версии Angry Birds Friends

Бесплатные bird-coins за прохождение обучения

Автоматическая синхронизация достижений через сеть Внимание. мобильная версия Angry Birds Friends требует подсоединения к интернету. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app