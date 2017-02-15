Angry Birds Friends - одна из интерпретаций извечного противостояния злых птичек и наглых свинов, где нужно проявить способности стрелка-метателя птиц. В этой игре надо стрелять птичками из рогатки по нагромождениям из плит, досок и ящиков, среди которых спрятались свиньи. Чем больше Вы разобьете строений и сможете потеснить зеленых противников, тем больше балов заработаете. Играть в Angry Birds Friends можно как с друзьями по сети, участвуя в турнирах за золотые, серебряные и бронзовые трофеи, так и самостоятельно против других птичек.
Основные особенности Angry Birds Friends:
Новые уровни и турниры каждую неделю
Возможность отправлять подарки и приглашать друзей в игру
Доступно 4 классических усиления и одно эксклюзивное для мобильной версии Angry Birds Friends
Бесплатные bird-coins за прохождение обучения
Автоматическая синхронизация достижений через сеть
Внимание. мобильная версия Angry Birds Friends требует подсоединения к интернету.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app