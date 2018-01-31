Dog Whistler 3.9.11 для iPhone, iPad, iPod

Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого

DoReMi Lite 1.1 для iPad, iPhone, iPod

DoReMi Lite - эта программа превращает ваш iPhone в дудочку. Нужно дуть в микрофон и перебирать пальцами по отверстиям, чтобы менялось звучание. Причем в микрофон

FingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod

FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и прослушивать встроенные, при этом программа отображает нажатие