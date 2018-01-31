Dog Whistler 3.9.11 для iPhone, iPad, iPod
Dog Whistler - свисток для собак, который издает сигнал на частоте, которую могут слышать только собаки и маленькие дети. Частоту звука можно менять. С помощью этого
DoReMi Lite 1.1 для iPad, iPhone, iPod
DoReMi Lite - эта программа превращает ваш iPhone в дудочку. Нужно дуть в микрофон и перебирать пальцами по отверстиям, чтобы менялось звучание. Причем в микрофон
FingerPiano Lite 2.4 для iPhone, iPad, iPod
FingerPiano Lite - превращает iPhone в пианино на котором можно проигрывать как свои мелодии так и прослушивать встроенные, при этом программа отображает нажатие
iBanjo 1.2 для iPad, iPhone, iPod
iBanjo - программа которая позволяет играть на банжо, касаясь струн этого инструмента. Можно поиграть на 3-х разных банжо, разные песни
Spectograph Lite 1.0 для iPhone, iPad, iPod
Spectograph Lite - показывает спектр голоса когда вы произносите какое-либо слово в микрофон вашего iPhone. Цвет спектра можно задавать самостоятельно
MiniPiano 1.6 для iPhone, iPad, iPod
MiniPiano - программа превращает ваш iPhone в небольшое пианино, на котором можно играть различные несложные музыкальные композиции