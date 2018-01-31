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Guitar Tuner для iOS

Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPad

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Описание Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (11.08 Мб) Скриншоты Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPadСкриншоты (1)   Статистика Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Guitar Tuner 2.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Guitar Tuner - небольшое полезное приложение для всех, кто играет на гитаре, позволяющее провести ее правильную настройку. Здесь проигрывается каждая нота в различных режимах в зависимости от типа использования гитары. При этом наборы аккордов меняются, что поможет качественно и тонко отладить звучание вашего инструмента.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Guitar Tuner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
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