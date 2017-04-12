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Documents 5 для iOS

Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPad

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Описание Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (144 Мб) Скриншоты Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Documents 5 - отличный файловый менеджер, позволяющий полностью контролировать, сортировать и управлять документами на Вашем устройстве. Это приложение объединяет в себе 5 основных направлений использования - файлы, документы, музыка, видео, книги и фотографии. С помощью Documents 5 можно читать книги в различных форматах (в т.ч. ePub и FB2), слушать музыку, смотреть видео, работать с текстовыми документами, загружать необходимые данные из интернета встроенным браузером и многое другое. Отдельно стоит отметить качественно и грамотно продуманный интерфейс приложения, где все опции словно разложены по полочкам. Доступ ко всем функциям очень прост, что позволяет освоить Docments 5 буквально с первого раза.
В целом, у разработчиков Documents 5 получилось создать весьма удобный и востребованный продукт, который даст возможность настроить работу Вашего iOS-устройства под личные особенности для максимальной продуктивности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Documents 5:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 095
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач

Отзывы о программе Documents 5

Admin

Отзывов о программе Documents 5 5.7.8 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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Documents 5 - отличный файловый менеджер, позволяющий полностью контролировать, сортировать и управлять документами на Вашем устройстве

 
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