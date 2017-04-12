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5 Documents 5 - отличный файловый менеджер, позволяющий полностью контролировать, сортировать и управлять документами на Вашем устройстве. Это приложение объединяет в себе 5 основных направлений использования - файлы, документы, музыка, видео, книги и фотографии. С помощью Documents 5 можно читать книги в различных форматах (в т.ч. ePub и FB2), слушать музыку, смотреть видео, работать с текстовыми документами, загружать необходимые данные из интернета встроенным браузером и многое другое. Отдельно стоит отметить качественно и грамотно продуманный интерфейс приложения, где все опции словно разложены по полочкам. Доступ ко всем функциям очень прост, что позволяет освоить Docments 5 буквально с первого раза.

В целом, у разработчиков Documents 5 получилось создать весьма удобный и востребованный продукт, который даст возможность настроить работу Вашего iOS-устройства под личные особенности для максимальной продуктивности. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app