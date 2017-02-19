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5 Angry Birds Star Wars II - веселая игра с полюбившимися персонажами злых птичек и мерзких свинов, построенная на сюжетной линии киноэпопеи Star Wars. Тут Вы можете использовать свою силу и знания в борьбе с алчной Свинской Федерацией, пытающейся захватить все новые территории. Однако финские разработчики из Rovio решили пойти на эксперимент и предложили пользователям на выбор попробовать перейти на сторону зла. Если Вы на это решились, то в Вашем распоряжении будут такие персонажи как Дарт Мол, Дарт Вейдер, Генерал Гривус и другие злодеи. А вообще в Angry Birds Star Wars II доступно более 30 различных персонажей популярной киносаги - тут и Йода, гонщик на карах Энакин, Мейс Винду, Джанго Фетт, Джинн Квай-Гон и много-много других.

Кроме этого, в Angry Birds Star Wars II появилась возможность переносить фигурки Hasbro в игру с помощью технологии TELEPODS: поместите фигурку перед камерой Вашего i-устройства, она просканируется, и Вы увидите нового персонажа на поле боя.

Итак, пройдите путь от начинающего джедая или юного ситха и станьте настоящим гуру лазерного меча. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app