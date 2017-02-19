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Angry Birds Star Wars II для iOS

Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (226 Мб) Скриншоты Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPadСкриншоты (17)   Статистика Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Star Wars II 1.9.19 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds Star Wars II - веселая игра с полюбившимися персонажами злых птичек и мерзких свинов, построенная на сюжетной линии киноэпопеи Star Wars. Тут Вы можете использовать свою силу и знания в борьбе с алчной Свинской Федерацией, пытающейся захватить все новые территории. Однако финские разработчики из Rovio решили пойти на эксперимент и предложили пользователям на выбор попробовать перейти на сторону зла. Если Вы на это решились, то в Вашем распоряжении будут такие персонажи как Дарт Мол, Дарт Вейдер, Генерал Гривус и другие злодеи. А вообще в Angry Birds Star Wars II доступно более 30 различных персонажей популярной киносаги - тут и Йода, гонщик на карах Энакин, Мейс Винду, Джанго Фетт, Джинн Квай-Гон и много-много других.
Кроме этого, в Angry Birds Star Wars II появилась возможность переносить фигурки Hasbro в игру с помощью технологии TELEPODS: поместите фигурку перед камерой Вашего i-устройства, она просканируется, и Вы увидите нового персонажа на поле боя.
Итак, пройдите путь от начинающего джедая или юного ситха и станьте настоящим гуру лазерного меча.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Star Wars II:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Angry Birds Star Wars II

Admin

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