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5 Air Hockey Gold - отличный симулятор воздушного хоккея, который позволит ощутить настоящие эмоции и азарт от захватывающих матчей. В игре доступно несколько уровней сложности: от самого простого "Для детей" до крайне трудного "Невозможно". Потренируйтесь с более легкими соперниками, повышайте свой уровень - и убедитесь, что можете обыгрывать и более сложных противников. В Air Hockey Gold можно играть и вдвоем с друзьями как на одном устройстве, так и по беспроводной сети, что делает поединок еще интересней. Особенностью этого хоккея является возможность поиграть сразу двумя шайбами одновременно, так что в этом режиме придется проявить всю свою ловкость и скорость реакции. Сам матч продолжается до семи шайб в одни ворота. В целом, Air Hockey Gold действительно порадует всех поклонников этой игры и станет одним из самых любимых развлечений для пользователей всех возрастов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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