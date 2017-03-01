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Air Hockey Gold для iOS

Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPad

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Описание Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPadОписание   Скачать Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (46.2 Мб) Скриншоты Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Air Hockey Gold 1.19 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Air Hockey Gold - отличный симулятор воздушного хоккея, который позволит ощутить настоящие эмоции и азарт от захватывающих матчей. В игре доступно несколько уровней сложности: от самого простого "Для детей" до крайне трудного "Невозможно". Потренируйтесь с более легкими соперниками, повышайте свой уровень - и убедитесь, что можете обыгрывать и более сложных противников. В Air Hockey Gold можно играть и вдвоем с друзьями как на одном устройстве, так и по беспроводной сети, что делает поединок еще интересней. Особенностью этого хоккея является возможность поиграть сразу двумя шайбами одновременно, так что в этом режиме придется проявить всю свою ловкость и скорость реакции. Сам матч продолжается до семи шайб в одни ворота. В целом, Air Hockey Gold действительно порадует всех поклонников этой игры и станет одним из самых любимых развлечений для пользователей всех возрастов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Air Hockey Gold:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт

Отзывы о программе Air Hockey Gold

Admin

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