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Maxthon для iOS

Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPad

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Описание Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPadОписание   Скачать Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (64,3 Мб) Скриншоты Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Maxthon 5.0.6.245 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Maxthon - один из лучших облачных браузеров для мобильной платформы на базе iOS. Этот web-обозреватель имеет много преимуществ по сравнению с обычными браузерами, позволяя быстро, удобно и безопасно пользоваться всеми ресурсами интернета без ограничений.

Специально для этого приложения был разработан механизм сверхбыстрой обработки открываемых страниц, что сразу же ощущается при доступе к любому ресурсу интернета. Все закладки синхронизируются на облаке, таким образом Вы получаете доступ к ним с любого девайса в любом месте. Ваша конфиденциальность всегда остается защищенной, потому что Maxthon не сохраняет историю серфинга в мировой паутине.

Очень удачно реализован менеджер загрузок, который максимально упрощает и облегчает как загрузку, так и сортировку всех закачек. В целом, полезных функций и возможностей в этом браузере очень много: быстрый доступ к избранным сайтам на каждой новой вкладке, продуманный режим чтения больших текстов, удобное управление вкладками, отсутствие рекламы и многое другое. Попробуйте использовать Maxthon, и Вы почувствуете действительно комфорт от повседневной деятельности в интернете.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Maxthon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 309
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Maxthon

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