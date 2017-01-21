Maxthon - один из лучших облачных браузеров для мобильной платформы на базе iOS. Этот web-обозреватель имеет много преимуществ по сравнению с обычными браузерами, позволяя быстро, удобно и безопасно пользоваться всеми ресурсами интернета без ограничений.

Специально для этого приложения был разработан механизм сверхбыстрой обработки открываемых страниц, что сразу же ощущается при доступе к любому ресурсу интернета. Все закладки синхронизируются на облаке, таким образом Вы получаете доступ к ним с любого девайса в любом месте. Ваша конфиденциальность всегда остается защищенной, потому что Maxthon не сохраняет историю серфинга в мировой паутине.

Очень удачно реализован менеджер загрузок, который максимально упрощает и облегчает как загрузку, так и сортировку всех закачек. В целом, полезных функций и возможностей в этом браузере очень много: быстрый доступ к избранным сайтам на каждой новой вкладке, продуманный режим чтения больших текстов, удобное управление вкладками, отсутствие рекламы и многое другое. Попробуйте использовать Maxthon, и Вы почувствуете действительно комфорт от повседневной деятельности в интернете.