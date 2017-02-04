Movavi Photo Editor для Windows

Movavi Photo Editor 4.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Movavi Photo Editor 4.0.0Описание   Скачать Movavi Photo Editor 4.0.0СКАЧАТЬ (50,01 Мб) Скриншоты Movavi Photo Editor 4.0.0Скриншоты (4)   Статистика Movavi Photo Editor 4.0.0Статистика   Отзывы о Movavi Photo Editor 4.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Movavi Photo Editor - отличная и удобная программа для удаления ненужных элементов на Ваших фотографиях. Теперь, если на ценном для Вас фотоснимке находится что-то лишнее и портящее кадр, это можно легко удалить. Просто выделите интересующий объект инструментами "Кисть" или "Лассо" и нажмите "Стереть". Через некоторое время Ваша любимая фотография "лишится" ненужного элемента.

Кроме того, есть такой инструмент как "Волшебная палочка", который поможет найти на изображении все отмеченные объекты, схожие по цветовой гамме, что избавит от ручного поиска и выделения однотональных элементов. Инструмент "Штамп" скопирует выделенное место на изображении и замостит им отмеченные Вами участки, тем самым отшлифовав редактирование.

Помимо этого, Movavi Photo Editor может улучшать качество снимков в 1 клик с помощью функции "Улучшить изображение": оптимизируется яркость, контраст и баланс. Также фотографии можно переворачивать и отзеркаливать для получения наилучшего результата.

Поддерживаются все самые популярные форматы файлов - BMP, JPEG, JPEG 2000, PNG, GIF, TIFF, DPX, EXR, PAM, PBM, PCX, PGM, PGMYUV, PPM, PTX, SGI, Sun Rasterfile, Truevision Targa, WebP, XBM, XFace, XWD.

Основные возможности Movavi Photo Editor:

  • Удаление любых объектов с фото
  • Удобное выделение кистью и "Лассо"
  • Инструмент "Штамп" для точного редактирования
  • Интуитивно-понятный интерфейс
  • Простая навигация
  • Поддержка всех популярных графических форматов
Что нового в Movavi Photo Editor 4.0.0?
  • Новые инструменты для ретуши и нанесения макияжа: устранение недостатков кожи и эффекта красных глаз, тушь, тени, помада, румяна и др.
  • Более 70 новых спецэффектов для ваших фотографий
  • Новые тематические коллекции эффектов: Виньетка, Диско, ПопАрт, ПопАртКреатив, Цветовая фантазия, Постеризация, Винтаж и Популярные
  • Применяйте несколько эффектов к одному изображению и регулируйте их интенсивность
  • Добавляйте любимые эффекты в избранное, чтобы их легче было найти
  • Копируйте и вставляйте изображения на фотографию, которую вы обрабатываете
  • Новые шрифты для надписей и водяных знаков
  • Полностью обновленный современный интерфейс
  • Обновленные подсказки для вкладок удаления объектов и фонов
  • Полная совместимость с мониторами 4K
  • Исправлены проблемы наложения некоторых эффектов
  • Небольшие исправления
Скриншоты Movavi Photo Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 390 грн.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 3 991
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Movavi Photo Editor

Admin

Отзывов о программе Movavi Photo Editor 4.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

ACE Stream

Virtual DJ

Kodi

K-Lite Codec Pack

GPU-Z

Балаболка

Skype

XviD4PSP

Rufus

ESET NOD32 Антивирус

FL Studio (FruityLoops)

ESET NOD32 Smart Security

Unchecky

Mozilla Firefox

ParkControl

ArtMoney

Google Chrome

Ashampoo WinOptimizer

VKMusic

Антивирус Касперского

 
 