Программы для iOS » Игры » Головоломки » Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPad
Тест на Возраст Мозга для iOS

Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (14.6 Мб) Скриншоты Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Тест на Возраст Мозга - любопытное приложение, с помощью которого можно оценить способности своего мозга и определить его условный возраст. На экране устройства на некоторое время будут появляться кружочки с цифрами, а потом цифры исчезают. Задача пользователя нажать на цифры в порядке возрастания. В начале все будет казаться очень легко - цифр будет немного. Но по мере прохождения уровней количество чисел растет и запомнить все их места будет уже сложнее. А вообще занимаясь этой программой, тренируется краткосрочная память и улучшается зрительное восприятие, так что с Тестом на Возраст Мозга Вы не только увлекательно проведете время с друзьями, но и получите пользу для мозга.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Тест на Возраст Мозга:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Sudoku 2.0 для iPhone, iPad, iPod

Sudoku - классическая японская логическая игра для iPhone. Цель игры — заполнить квадрат 9х9 клеток цифрами так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце, а также в

Candy Crush Saga 1.101.0 для iPhone, iPad

Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей

Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad

Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в

Сканворды плюс 2.5 для iPhone, iPad

Сканворды плюс - отличный электронный сборник разнообразных по сложности и тематике сканвордов, которые помогут увлекательно и с пользой скоротать свободное время

КиберКрот 1.1.1 для iPhone, iPad

КиберКрот - приложение для всех любителей разгадывания таких популярных разновидностей кроссвордов как японские, филиппинские, японские кроссворды по-русски и т.д.

Fruit Nibblers 1.21.1 для iPhone, iPad

Fruit Nibblers - увлекательная игра в жанре «три в ряд» от разработчиков бестселлера Angry Birds. Здесь также присутствует противостояние, в котором сошлись забавные

скачать Adguard

Отзывы о программе Тест на Возраст Мозга

Admin

Отзывов о программе Тест на Возраст Мозга 1.8.7 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 