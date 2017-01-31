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Google Analytics для iOS

Google Analytics 3.4.2 для iPhone

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Описание Google Analytics 3.4.2 для iPhoneОписание   Скачать Google Analytics 3.4.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (37.5 Мб) Скриншоты Google Analytics 3.4.2 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика Google Analytics 3.4.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Google Analytics 3.4.2 для iPhoneОтзывы (0)  
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Google Analytics - приложение для детальной статистики посетителей сайта, оптимизированное для пользователей iOS-устройств. Принцип функционирования сервиса такой же как для обычных ОС - статистика аккумулируется на серверах Google, а пользователи определяют цели и последовательности переходов. Это может быть определенная страница, загрузка файлов, оценка рекламной стратегии и другие элементы. И
В целом, интерфейс Google Analytics для iPhone адаптирован именно для i-девайсов, что делает работу с сервисом удобной и комфортной.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Analytics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Google Analytics

Admin

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