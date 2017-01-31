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Google Analytics - приложение для детальной статистики посетителей сайта, оптимизированное для пользователей iOS-устройств. Принцип функционирования сервиса такой же как для обычных ОС - статистика аккумулируется на серверах Google, а пользователи определяют цели и последовательности переходов. Это может быть определенная страница, загрузка файлов, оценка рекламной стратегии и другие элементы. И
В целом, интерфейс Google Analytics для iPhone адаптирован именно для i-девайсов, что делает работу с сервисом удобной и комфортной.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app