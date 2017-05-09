Tab Mix Plus для Windows

Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla Firefox

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla FirefoxОписание   Скачать Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla FirefoxСКАЧАТЬ (782 Кб) Скриншоты Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla FirefoxСкриншоты (4)   Статистика Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla FirefoxСтатистика   Отзывы о Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla FirefoxОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tab Mix Plus - дополнение к браузеру Firefox существенно расширяющее возможности управления вкладками этого web-обозревателя. Программа имеет достаточно много опций для полного настраивания отображения вкладок браузера "под себя". Тут есть возможность отрегулировать дубляж открытых сайтов, обновить все страницы одновременно, восстановить случайно закрытые вкладки, изменить размер вкладок и многое другое. В целом, Tab Mix Plus с уверенностью можно назвать одним из самых полезных и многофункциональных расширений для Firefox, которые существенно автоматизируют, облегчают и ускоряют работу в интернете.

Скриншоты Tab Mix Plus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 572
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Менеджеры закладок
 Вирусов нет в Tab Mix Plus 0.4.1.5.1 (30 Сентябрь 2014)
ТОП-сегодня раздела "Утилиты к браузерам"
 

Adobe Flash Player 25.0.0.171

Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и

Adblock 3.8.4 для Google Chrome

Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету

ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome

ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом

WebBrowserPassView 1.85

WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров

SafeIP 2.0.0.2615

SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование

VideoCacheView 2.97

VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы

скачать Adguard

Отзывы о программе Tab Mix Plus

Admin

Отзывов о программе Tab Mix Plus 0.5.0.3 для Mozilla Firefox пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 