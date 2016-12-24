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КиноПоиск - одно из лучших приложений для всех киноманов, в котором содержится огромная библиотека информации о всем, что связано с киноиндустрией. Тут Вы можете узнать об анонсах новых фильмов, посмотреть афишу кинотеатров, познакомится с фильмографией отдельного актера, посмотреть трейлеры, почитать отзывы о кинокартинах и интервью с любимыми артистами, купить билет на удобный сеанс, а также многое другое. В целом, приложение КиноПоиск обеспечивает все функции одноименного ресурса и полностью адаптировано для использования на i-устройствах.
Основные возможности КиноПоиск:
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расписание кинотеатров России, Украины, Беларуси и Казахстана,
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покупка билетов в кино с возможностью сохранить в Passbook,
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трейлеры и кадры из фильмов,
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информация об актёрах и режиссёрах,
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рейтинги популярных и ожидаемых фильмов,
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график премьер и выхода DVD и Blu-Ray,
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новости кино, статьи и репортажи,
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напоминания о премьерах.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app