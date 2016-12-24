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КиноПоиск для iOS

КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPad

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Описание КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (49.8 Мб) Скриншоты КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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КиноПоиск - одно из лучших приложений для всех киноманов, в котором содержится огромная библиотека информации о всем, что связано с киноиндустрией. Тут Вы можете узнать об анонсах новых фильмов, посмотреть афишу кинотеатров, познакомится с фильмографией отдельного актера, посмотреть трейлеры, почитать отзывы о кинокартинах и интервью с любимыми артистами, купить билет на удобный сеанс, а также многое другое. В целом, приложение КиноПоиск обеспечивает все функции одноименного ресурса и полностью адаптировано для использования на i-устройствах.

Основные возможности КиноПоиск:

  • расписание кинотеатров России, Украины, Беларуси и Казахстана,
  • покупка билетов в кино с возможностью сохранить в Passbook,
  • трейлеры и кадры из фильмов,
  • информация об актёрах и режиссёрах,
  • рейтинги популярных и ожидаемых фильмов,
  • график премьер и выхода DVD и Blu-Ray,
  • новости кино, статьи и репортажи,
  • напоминания о премьерах.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты КиноПоиск:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 284
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Поиск - другое

Отзывы о программе КиноПоиск

Admin

Отзывов о программе КиноПоиск 3.14.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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