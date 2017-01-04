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Like Obmen для Android

Like Obmen 5.3 для Android

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Описание Like Obmen 5.3 для AndroidОписание   Скачать Like Obmen 5.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,51 Мб) Скриншоты Like Obmen 5.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Like Obmen 5.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Like Obmen 5.3 для AndroidОтзывы (37)  
Оцените программу!
4.12 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.12 из 5
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Like Obmen - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователям добровольно обмениваться "лайками" на записи со стены/фото/видео Вконтакте. Обмен происходит путем зарабатывания Like.

Что нового в Like Obmen 5.3 для Android?
  • Исправили авторизацию
  • Полностью изменили дизайн приложения
  • Исправили баги при добавлении задания из групп и со страниц друзей
  • Исправили баги при удалении заданий
  • Оптимизировали работу некоторых функций, программа стала работать быстрее
Скриншоты Like Obmen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)71 / 39 873
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети

Отзывы о программе Like Obmen

Ирина про Like Obmen 4.1 для Android [27-10-2016]

Помогите пожалуйста у меня не накручивает на фото со стены что делать?
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Иван в ответ Ирина про Like Obmen 4.1 для Android [28-10-2016]

Ирина, там же русским языком написано, нужно вставить ссылку на страницу друга! Именно на страницу, а не на фото! И потом только выбрать то фото, куда накрутить!
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вика про Like Obmen 3.1.1 для Android [18-08-2016]

Ващее чёткая программа! но есть минусы) это то что долго грузит) спасибо разработчикам за такую хорошую программу
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GKey про Like Obmen 3.1.1 для Android [31-07-2016]

Программа полностью исправна. Устранены все ошибки.
Скачивайте и пользуйтесь!
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Anna про Like Obmen 2.7 для Android [29-05-2016]

Ранешь работал теперь вообще не работает прошу разработчиков испрате прошу
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Юлия про Like Obmen 2.7 для Android [23-05-2016]

Вы можете разблокировать ??? И писать о правилах(про рекламу).
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