Like Obmen - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователям добровольно обмениваться "лайками" на записи со стены/фото/видео Вконтакте. Обмен происходит путем зарабатывания Like.

Отзывы о программе Like Obmen Ирина Помогите пожалуйста у меня не накручивает на фото со стены что делать?

| | Ответить Иван Ирина Ирина, там же русским языком написано, нужно вставить ссылку на страницу друга! Именно на страницу, а не на фото! И потом только выбрать то фото, куда накрутить!

| | Ответить вика Ващее чёткая программа! но есть минусы) это то что долго грузит) спасибо разработчикам за такую хорошую программу

| | Ответить GKey Программа полностью исправна. Устранены все ошибки.

Скачивайте и пользуйтесь!

| | Ответить Anna Ранешь работал теперь вообще не работает прошу разработчиков испрате прошу

| | Ответить Юлия Вы можете разблокировать ??? И писать о правилах(про рекламу).

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