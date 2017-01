Оцените программу!

5 Like Obmen - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователям добровольно обмениваться "лайками" на записи со стены/фото/видео Вконтакте. Обмен происходит путем зарабатывания Like. Что нового в Like Obmen 5.3 для Android?

Исправили авторизацию

Полностью изменили дизайн приложения

Исправили баги при добавлении задания из групп и со страниц друзей

Исправили баги при удалении заданий

Оптимизировали работу некоторых функций, программа стала работать быстрее