BURGER KING для Windows Phone

BURGER KING 200.0.0.0

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Описание BURGER KING 200.0.0.0Описание   Скачать BURGER KING 200.0.0.0СКАЧАТЬ (6,5 Мб) Скриншоты BURGER KING 200.0.0.0Скриншоты (5)   Статистика BURGER KING 200.0.0.0Статистика   Отзывы о BURGER KING 200.0.0.0Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
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BURGER KING — официальное приложение от одноименной сети ресторанов быстрого питания. С его помощью вы сможете получать скидки и участвовать  акциях, предъявлять специальные купоны прямо на экране смартфона, собирать баллы для получения подарков, находить ближайшее заведение BURGER KING.

Скриншоты BURGER KING:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 380
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе BURGER KING

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